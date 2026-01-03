Las intervenciones del BCRP ayudan a moderar la volatilidad del tipo de cambio, como la reciente compra de dólares para controlar la caída del sol, sostuvo Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del BCP.

Si la autoridad monetaria no actúa, la moneda local bajaría aún más de los niveles observados durante el año pasado, manifestó.

¿Qué sucedió en diciembre?

El mes comenzó con una marcada tendencia a la baja que llevó al BCRP a participar en el mercado spot (contado) los días 3 y 4 de diciembre, adquiriendo un total de US$ 345 millones para defender el nivel de S/ 3.36, señala Renta4 SAB.

Este comportamiento respondió a la venta de cuentas extranjeras interesadas en bonos locales, motivadas por el repunte del cobre.

La tendencia se afirmó el día 11 de diciembre con el recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y se consolidó al cierre de esa semana, cuando el BCRP decidió mantener su tasa de referencia en 4.25%, reforzando el soporte monetario, sostuvo la casa de bolsa.

Durante la segunda mitad del mes, el dólar global perdió fuerza tras reportarse una inflación en EE.UU. del 2.6% y un desempleo que alcanzó el 4.6%.

Simultáneamente, el oro superó los US$ 4,500 por onza y el cobre se acercó a los US$ 12,000 por tonelada, debido a factores geopolíticos.

Evolución anual del dólar

Este contexto externo, menciona Renta4, coincidió con la oferta estacional de empresas por pagos de impuestos y gratificaciones, sumada a la liquidación de posicionesextranjeras.

Ante ello, el ente emisor intervino en seis sesiones consecutivas, detalló la casa de bolsa, con un máximo de US$ 323 millones el día 22, acumulando compras superiores a US$ 1,300 millones esa semana para mantener la cotización en el rango de S/3.3650 a S/ 3.3680.

Hacia el cierre del año, la plata y el oro alcanzaron nuevos máximos y el cobre consolidó su mejor desempeño desde 2009, mientras el dólar global acumulaba una caída anual del 8.1%.

Por el lado local, estos fundamentos aceleraron la oferta de divisas, exigiendo la participación del BCRP. La entidad adquirió US$ 436 millones el día 30 y finalizó con una compra de US$ 180 millones en la últimasesión del año, permitiendo un cierre en S/ 3.3620.

De esta forma, la estabilidad del tipo de cambio frente a la presión bajista global fue resultado directo de la gestión activa del BCRP, que compró en el mercado spot cerca de US$ 4,000 millones durante el mes.

Se espera un inicio de 2026 estable, con la demanda del BCRP sosteniendo el piso en S/ 3.36 y la oferta de empresas limitando el techo en S/ 3.37. El mercado operará con cautela en enero a la espera de la reunión de la Fed y el nombramiento de su nuevo presidente.

LEA TAMBIÉN BCRP probará pagos minoristas en 2026: así impactará tu día a día