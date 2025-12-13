Al respecto, UPI es una plataforma de pagos en tiempo real que provee diversos casos de uso como los pagos de Persona a Persona (P2P), Persona a Comercio (P2M), solicitud de pagos, pagos mediante alias (direcciones virtuales), código QR, entre otros.

Además, promueve una mejora en la experiencia de usuario mediante su constante innovación en casos de uso y permite la especialización de roles en la provisión de servicios de pago.

Por ello, UPI logró expandir el uso de los pagos digitales en la India y actualmente es utilizada por más de 491 millones de personas y 340 millones de comercios en ese país, alcanzado el 83% del volumen total de pagos en la India a 2024.

¿En qué consiste la plataforma de pagos minoristas del BCRP?

La Plataforma será una infraestructura que complementará el ecosistema de pagos actual ofreciendo nuevos casos de uso y acceso abierto. La Plataforma permitirá afrontar algunos de los desafíos para el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos al fortalecer la infraestructura de pagos del país y fomentar el acceso a nuevos participantes mediante la especialización de roles.

La Plataforma facilitará un modelo centralizado de iniciación de pagos, al permitir que las billeteras y aplicaciones de entidades financieras y no financieras inicien pagos desde cuentas de depósito o de dinero electrónico con reglas únicas para todos. El BCRP conformó un equipo de multidisciplinario para la implementación y puesta en marcha de la Plataforma en Perú.