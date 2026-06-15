La ONPE culminó el conteo al 100% del nuevo Congreso Bicameral que estará dominada por Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado se perfila un escenario más fragmentado, también encabezado por el fujimorismo.
Los resultados finales establecieron la distribución de los 130 escaños entre seis organizaciones políticas que lograron representación nacional.
Distribución de bancadas en Diputados
Fuerza Popular: 41 diputados.
Juntos por el Perú: 32 diputados.
Partido del Buen Gobierno: 18 diputados.
Renovación Popular: 15 diputados.
Partido Cívico Obras: 14 diputados.
Ahora Nación: 10 diputados.
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Senado de la República
En el Senado, donde se eligen 60 escaños a nivel nacional, los resultados oficiales de la ONPE también colocan a Fuerza Popular como la primera fuerza.
Fuerza Popular: 22 senadores.
Juntos por el Perú: 14 senadores.
Renovación Popular: 8 senadores.
Partido del Buen Gobierno: 7 senadores.
Partido Cívico Obras: 5 senadores.
Ahora Nación: 4 senadores.