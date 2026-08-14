Esta es la radiografía de los trabajadores CAS con las cifras más recientes. | Foto: Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La gestión alrededor de los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), enmarcados en el Decreto Legislativo 1057, será uno de los mayores retos en material laboral para el Gobierno de Keiko Fujimori, en un contexto de múltiples normas que modificaron sus condiciones.

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