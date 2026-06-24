Sunat: Congreso da luz verde a reforma laboral para fortalecer su gestión de recursos humanos | Foto: Generada por IA - ChatGPT
Sunat: Congreso da luz verde a reforma laboral para fortalecer su gestión de recursos humanos | Foto: Generada por IA - ChatGPT
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación -y exoneró de una segunda- el proyecto de ley que modifica el régimen de gestión de recursos humanos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La iniciativa, que recoge diversos cambios tras las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa original, mantiene a la entidad bajo el régimen laboral de la actividad privada y dispone un proceso progresivo para incorporar a determinados trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al Decreto Legislativo 728, conocido como régimen privado.

Según argumenta el Parlamento, el texto aprobado busca fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Sunat mediante una reorganización de su gestión de recursos humanos,

Cambios para los CAS de Sunat. Foto: MEF.
Cambios para los CAS de Sunat. Foto: MEF.
LEA TAMBIÉN: Ejecutivo plantea abono gradual de gratificaciones y CTS para CAS: llegaría al 100% el 2030

Se mantiene el régimen laboral privado

Aun así, se precisó que la Sunat y sus trabajadores continuarán sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 728). Sin embargo, la entidad permanecerá comprendida dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuya rectoría corresponde al Servicio Civil (Servir), así como de la Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Sector Público, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Inicialmente, el texto pretendía retirar a Sunat de Servir, pero tras la observación del Gobierno, esto se eliminó del texto.

Asimismo, se faculta a la Sunat a aprobar su propia política de gestión de recursos humanos mediante resolución de superintendencia, respetando las normas emitidas por los entes rectores y las disposiciones de austeridad y sostenibilidad fiscal previstas en las leyes de presupuesto.

Inicialmente, el texto pretendía retirar a Sunat de Servir, pero tras la observación del Gobierno, esto se eliminó del texto. (Imagen: Andina)
Inicialmente, el texto pretendía retirar a Sunat de Servir, pero tras la observación del Gobierno, esto se eliminó del texto. (Imagen: Andina)

CAS pasarán al 728 de forma gradual

El proyecto también establece un mecanismo de adecuación progresiva para los trabajadores contratados bajo el régimen CAS.

Podrán acceder al régimen laboral privado aquellos servidores que, al momento de entrar en vigencia la ley, tengan condición de trabajadores CAS indeterminados y acrediten al menos tres años continuos de servicios computados desde que adquirieron esa condición.

No obstante, la migración no será automática. La norma dispone que el traslado solo podrá efectuarse conforme se generen plazas vacantes dentro de la Sunat, según su disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y respetando los principios de mérito, progresividad y eficiencia operativa.

La iniciativa establece que, una vez entre en vigencia la ley, la Sunat contará con un plazo máximo de 90 días calendario para emitir las disposiciones reglamentarias, administrativas y operativas necesarias para implementar el nuevo esquema de manera progresiva.

LEA TAMBIÉN: CAS determinados: Servir establece plazo máximo para sus contratos ante “grati” y CTS

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.