El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó la directiva denominada ‘Disposiciones para la implementación de la Ley n.° 32504’ que regula el trámite de la incorporación del personal CAS contratado a plazo indeterminado al régimen laboral 728.

El documento fue oficializado mediante la Resolución Administrativa n.° 000132-2026-CE-PJ en mérito al acuerdo de la sesión extraordinaria descentralizada del órgano de gobierno, realizada en la Corte Superior de Tumbes, el pasado 4 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos?

La directiva señala que, para ser beneficiarios de la incorporación, el personal debe cumplir con los requisitos señalados en el numeral 2.1 del artículo 2 de la citada ley a la fecha de su publicación, el 22 de noviembre del 2025.

Esto es, contar con contrato vigente bajo la modalidad CAS a plazo indeterminado, haber ingresado mediante concurso público de méritos y haber sido contratados en una plaza transitoria con presupuesto sostenible.

Los criterios de prelación (preferencia) que se tomarán en cuenta para el proceso de incorporación del personal al nuevo régimen laboral son dos: antigüedad y progresividad.

Se tomará en cuenta únicamente los años, meses y días de servicios prestados en la entidad como personal CAS respecto al último contrato laboral vigente a la fecha de la promulgación de la ley.

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El proceso se ejecutará de manera progresiva y estará supeditado estrictamente a la existencia de recursos financieros y dentro del plazo máximo establecido en la ley.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

La directiva, asimismo, encarga a la Subgerencia de Gestión del Empleo del Poder Judicial conformar la carpeta individual del trabajador CAS que luego pasará al personal 728.

Este legajo debe contar como mínimo con documentación que acredite formación académica y capacitaciones, reporte de medidas disciplinarias y procedimientos en trámite de la Autoridad Nacional de Control u oficinas desconcentradas.

También debe incluir la constancia de medidas o sanciones disciplinarias administrativas, contratos y adendas; bases, aviso de convocatoria y declaración de ganadores del proceso de selección correspondiente.

Esta subgerencia tiene un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la directiva para emitir el informe técnico que contiene la lista del personal que cumple con los requisitos, personal excluido y sustento documentario de la carpeta individual del trabajador.

También contendrá la homologación al perfil y funciones del cargo equivalente contenido en el Manual de Clasificador de Cargos (MCC) del Poder Judicial y la determinación del órgano o unidad en la que se ubicará el trabajador.

En 60 días hábiles se deberá conocer la lista del personal ue cumple con los requisitos para cambiar de régimen. Foto: GEC.

INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO

Posteriormente, la Gerencia de Recursos Humanos emite en un plazo de cinco días hábiles el informe técnico consolidado y lo remite a la Gerencia General del Poder Judicial, la cual, a su vez, conforma la Comisión de Incorporación.

Esta comisión estará integrada por los funcionarios titulares de las siguientes unidades orgánicas o sus representantes: Gerencia General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto.

Además, estará conformada por directivos de la Gerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Gestión del Empleo (quien actuará como secretario técnico de la comisión) y se incorporará a dos representantes de los trabajadores en calidad de veedores.

La Comisión de Incorporación aprueba el listado final de beneficiarios sobre la base de la evaluación realizada, y lo eleva a la Gerencia General, la cual también la valida mediante una resolución administrativa.

El listado final de beneficiarios es publicado en el portal institucional del Poder Judicial y la resolución administrada que lo aprueba puede ser impugnada por los interesados.