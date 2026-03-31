La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó una vez más a que el Poder Ejecutivo cumpla con la autorización del cuarto tramo de la escala remunerativa para el personal bajo el régimen laboral 728, de acuerdo a la Ley N.° 32509 promulgada en noviembre de 2025.

Como se recuerda, el pasado viernes 27, Tello Gilardi sostuvo una reunión con el premier Luis Arroyo Sánchez, ministros, así como representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se habló sobre la necesidad urgente de atender el caso de los trabajadores judiciales.

En la cita realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros se abordaron temas fundamentales del presupuesto institucional del Poder Judicial y la necesidad de cumplir con el cuarto tramo de la escala remunerativa para el personal bajo el régimen laboral 728, se anotó.

Como es de conocimiento público, el 28 de noviembre de 2025, se publicó la Ley N.° 32509, que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo de la institución comprendidos en el régimen 728.

Esta norma estableció plazos claros para que el MEF realice el estudio técnico en lo que respecta a la situación de más de 17 mil 865 servidores y servidoras judiciales que esperan una respuesta concreta.

Debe remarcarse que Tello Gilardi, en diversas oportunidades, sostuvo que el cumplimiento de la ley es un compromiso pendiente del Estado con su sistema de justicia y que este pedido no es solo administrativo, sino un acto de justicia.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, declaró tras invocar a la unidad, paz y justicia en el país.

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Fue al participar en la “Santa Misa por la Paz” con motivo de Semana Santa, que se realizó en la capilla “Señor de la Justicia” del Palacio Nacional de Justicia y que estuvo a cargo del capellán de la Corte Suprema, Humberto Giusti Garro.

“Hemos ofrecido esta misa por la paz, la unidad y por la justicia, porque todos los que estamos aquí trabajando solo tenemos un objetivo claro: servir con orgullo a la justicia y servir a nuestra nación bajo esos grandes valores”, afirmó la magistrada.