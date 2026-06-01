1 de junio del 2011. Hace 15 años

BAJA DE COMISIONES DESATA GUERRA ENTRE EL MEF Y LAS AFP

Ministerio de Economía señala que sistema privado de pensiones es un oligopolio. MEF considera que no hay incentivos para que las actuales AFP reduzcan costos. Acusan al MEF de que los cambios que ha propuesto tienen ‘nombre propio’ vinculado a un banco. El proyecto de ley presentado por el MEF para reformar el sistema privado de pensiones ha encontrado oposición en las actuales AFP. Se considera que la propuesta allana el camino para constituir un monopolio. El MEF defiende iniciativa.

1 de junio del 2011. Hace 15 años. Perupetro suspende licitación de 22 lotes petroleros en la selva.

1 de junio del 2016. Hace 10 años

BANCA PROYECTA QUE DÓLAR PUEDE ALCANZAR S/ 3.42 DURANTE JUNIO

Subirán presiones para depreciación del sol por expectativa de la decisión que tomará la Fed sobre alza de su tasa de interés. En el año, la variación del dólar tiene una caída de 1.05%, pero, al igual que en mayo, ahora la tendencia es al alza. Credicorp advierte que hay riesgo de una mayor salida de capitales de los países emergentes este mes.

1 de junio del 2021. Hace 5 años

EN PRÓXIMOS TRES MESES BAJARÍAN RESTRICCIONES PARA ACCEDER A CRÉDITOS

Pese a solidez del sistema financiero, vulnerabilidad por préstamos en moneda extranjera es más alta en empresas de Bancos relajarán condiciones para los préstamos de consumo, hipotecas y para la entrega de tarjetas de crédito. Estudio del BCR señala que habrá endurecimiento de la oferta crediticia para medianas y grandes empresas. Crecerá la competencia por los clientes con buena calificación.