El debate presidencial donde participarán los candidatos presidenciales Keiko Fujimori ( Fuerza Popular ) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se realizará este noche 31 de mayo.

Se tiene previsto que el debate tenga una duración de una hora con 40 minutos, informó Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE.

SE tratarán cuatro temas:

- Seguridad ciudadana.

- Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos.

- Educación y salud.

- Economía, empleo y reducción de la pobreza.

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