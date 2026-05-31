Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará hoy 31 de mayo. Foto: EFE - Renato Pajuelo/ Fernando Gimeno
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Redacción Gestión
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Se tiene previsto que el debate tenga una duración de una hora con 40 minutos, informó Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE.

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SE tratarán cuatro temas:

- Seguridad ciudadana.

- Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos.

- Educación y salud.

- Economía, empleo y reducción de la pobreza.

17:36

Simpatizantes de los candidatos presidenciales llegan a zonas cercanas de la sede en San Borja donde se realizará el debate de esta noche.

17:23

Metodología del debate presidencial

Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE, explicó que la metodología a aplicarse será mixta, es decir, que cada candidato realizará una presentación por un minuto. Posteriormente, los moderadores los invitarán a un “panel de debates”, donde ambos candidatos, mirándose cara a cara, empezarán la exposición de los temas por 3 minutos cada uno.

El debate se iniciará con una pregunta ciudadana por cada tema planteado.

Además, explicó que cada organización política podrá contar con la compañía de un equipo de técnicos y comunicadores.

Al final del evento, se dará dos minutos a cada candidato para el cierre o mensaje final.

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