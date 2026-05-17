Luego de que la Ofina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzará el 100% del recuento de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó finalmente hoy el pase a la segunda vuelta presidencial 2026 entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez.

Así lo anunció el pleno del JNE en un evento público, donde sus 5 miembros firmaron el acta oficial de estos resultados.

Roberto Burneo, presidente de esta entidad electoral, reiteró también que la fecha de los nuevos comicios presidenciales será el domingo 7 de junio. Aparte, precisó que Fujimori y Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral debido a que ningún candidato, incluyéndolos, obtuvo más de la mitad de los votos válidos.

El funcionario también comentó que en total se instalaron 22,718 mesas de votación en el territorio nacional y se contabilizaron 92,562 actas en total para estas elecciones.

En la proclamación estuvieron presentes los personeros de los 35 partidos políticos que disputaron la primera vuelta para que firmen, de considerarlo, el acta de proclamación.

Renovación Popular, partido que alegó fraude electoral, estuvo presente y, según Norma Yarrow, su representante, sí firmaron el acta, aunque con una salvedad.

La actual congresista indicó que, “si no se trata de un fraude, en todo caso fueron elecciones viciadas”. En la firma de su personero, alegó, se ha indicado que el JNE no ha resuelto aún todos sus recursos legales presentados, que en total serían más de 20. Por eso motivo, indicaron en el acta que se descarte la proclamación.

“[Hemos colocado] que la primera vuelta electoral no se encuentra expedita para la proclamación de resultados como lo exige el artículo 122 de la ley orgánica de elecciones y que por tal razón se solicita la nulidad del acta de proclamación de la elección presidencial”, sostuvo Yarrow.