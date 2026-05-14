A criterio del partido, el JNE prefirió el formalismo en vez del mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones representen la voluntad popular. Foto: GEC
A criterio del partido, el JNE prefirió el formalismo en vez del mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones representen la voluntad popular. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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por “convalidar el fraude electoral denunciado y probado desde el 12 de abril”, y reconoció que ya “agotaron todas las instancias” para dejar sin efecto los resultados de la primera vuelta.

A través de un comunicado, la agrupación liderada por Rafael López Aliaga reconoció que “ha luchado y agotado todas las instancias para que las votaciones traduzcan la expresión de los ciudadanos”.

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“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, concluyeron.

Renovación Popular se perfila a tener un gran número de congresistas en ambas cámaras del Congreso

El domingo 17 de mayo, el JNE proclamará los resultados de la elección presidencial. Foto: Mario Zapata N. @photo.gec
El domingo 17 de mayo, el JNE proclamará los resultados de la elección presidencial. Foto: Mario Zapata N. @photo.gec

El comunicado de Renovación Popular llega después de que , tras culminar con la revisión y resolución de actas observadas.

A criterio del partido,

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Cabe añadir que en las últimas semanas, López Aliaga y su partido han manifestado su rechazo al conteo de votos de la ONPE , al punto de tomar las calles y alzar su voz de protesta en el frontis del JNE.

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