Renovación Popular cuestionó, nuevamente, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por “convalidar el fraude electoral denunciado y probado desde el 12 de abril”, y reconoció que ya “agotaron todas las instancias” para dejar sin efecto los resultados de la primera vuelta.

A través de un comunicado, la agrupación liderada por Rafael López Aliaga reconoció que “ha luchado y agotado todas las instancias para que las votaciones traduzcan la expresión de los ciudadanos”.

“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, concluyeron.

Renovación Popular se perfila a tener un gran número de congresistas en ambas cámaras del Congreso e incluso Rafael López Aliaga ocupará un escaño en el Senado —aunque aseguró que no jurará.

El domingo 17 de mayo, el JNE proclamará los resultados de la elección presidencial. Foto: Mario Zapata N. @photo.gec

El comunicado de Renovación Popular llega después de que el JNE anunciara que el domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados oficiales de la elección presidencial en primera vuelta, tras culminar con la revisión y resolución de actas observadas.

A criterio del partido, el JNE prefirió el formalismo en vez del mandato constitucional de fiscalizar y asegurar que las votaciones representen la voluntad popular.

Cabe añadir que en las últimas semanas, López Aliaga y su partido han manifestado su rechazo al conteo de votos de la ONPE —que coloca a Roberto Sánchez como contendiente de Keiko Fujimori para la segunda vuelta—, al punto de tomar las calles y alzar su voz de protesta en el frontis del JNE.