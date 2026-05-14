El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que el domingo 17 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará los resultados de la elección presidencial.

“En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana, la misma que será comunicada en conferencia pública”, aseveró.

El resultado se anunciará en horas de la mañana, mediante una conferencia pública.

Asimismo, Burneo adelantó que el domingo 17 de mayo también se anunciará la conformación del Comité de Expertos que se encargará de revisar y mejorar el proceso electoral.

Por su parte, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó que se ha acordado reforzar la publicidad de los locales de votación que se habilitarán para la segunda vuelta, tanto a nivel nacional como internacional.

ndicó que el proceso continúa en curso pues los Jurados Electorales Especiales continúan realizando las proclamaciones descentralizadas de los procesos presidenciales, los que culminarán el sábado 16 de mayo.

“Quiero reconocer el esfuerzo de la labor de los Jurados Electorales Especiales desplegados a nivel nacional que trabajaron jornadas largas, con independencia, transparencia y apego a la ley”, aseguró.

Además, resaltó que por primera vez en la historia se aplicó el recuento de votos, lo que se llevó a cabo “de manera pública y permanente, siendo también transmitido por las redes del JNE para que los peruanos lo sigan de cerca”.

“El Jurado Nacional de Elecciones está trabajando sin pausa para dar cumplimiento a cada una de las etapas del proceso electoral, con serenidad, rigurosidad y responsabilidad que el país exige”, precisó.

En ese sentido, dijo que entendía la expectativa y preocupación que existe en la ciudadanía respecto a los resultados electorales, pero que por esta razón, vienen actuando “con total responsabilidad y absoluta transparencia”.

De igual modo, adelantó que el domingo 17 de mayo también se anunciará la conformación del Comité de Expertos que se encargará de revisar y mejorar el proceso electoral.