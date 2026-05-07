La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo, presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de suspender los efectos del acuerdo emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 23 de abril de 2026, mediante el cual se declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

De acuerdo con el petitorio presentado por la comuna limeña, la solicitud busca que el TC suspenda únicamente el extremo del acuerdo del pleno del JNE que “declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana”.

En el documento, la Municipalidad precisa que no está solicitando al Tribunal Constitucional que convoque elecciones ni que sustituya las funciones del JNE.

Tampoco se busca una nulidad general del proceso electoral. Según el recurso, el objetivo es evitar que la decisión del organismo electoral produzca “efectos irreversibles” mientras el máximo intérprete de la Constitución evalúa si dicho acuerdo vulnera competencias constitucionales vinculadas al derecho al sufragio.

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Demanda competencial contra el JNE ante el TC

La acción cautelar forma parte del proceso competencial impulsado por la Municipalidad de Lima contra el JNE ante el Tribunal Constitucional. La comuna sostiene que la decisión del ente electoral afecta atribuciones constitucionales del gobierno local y vulnera el artículo 31 de la Constitución, referido al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.

Asimismo, el Concejo Metropolitano autorizó al alcalde Renzo Reggiardo a interponer la demanda de conflicto competencial y gestionar medidas cautelares orientadas a suspender provisionalmente los efectos del acuerdo cuestionado.

La Municipalidad advirtió además que la presunta omisión del JNE podría generar impactos en la paz social y el orden público, al propiciar movilizaciones que afectarían actividades económicas como el comercio y el turismo, especialmente en el Centro Histórico de Lima.

Municipalidad Metropolitana de Lima pide suspender los efectos del acuerdo emitido por el JNE el pasado 23 de abril de 2026, de no convocar a elecciones complementarias. (Foto: Municipalidad de Lima)

La @MuniLima ha presentado ante el @TC_Peru una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del @JNE_Peru del 23 de abril de 2026, en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana. pic.twitter.com/jT9dhnEAvw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 7, 2026

Demanda de amparo fue derivada a otro juzgado

Paralelamente, el Poder Judicial informó que el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima se declaró incompetente para tramitar la demanda de amparo presentada por Renzo Reggiardo contra el JNE, relacionada también con la convocatoria de elecciones complementarias.

Según la resolución emitida por la jueza Silvia Núñez Riva, dicho despacho está subespecializado en procesos constitucionales vinculados a materias tributarias, aduaneras, de mercado y casos relacionados con Indecopi, por lo que concluyó que no correspondía pronunciarse sobre el fondo del caso.

La decisión no implica el rechazo definitivo del recurso, sino una cuestión de competencia jurisdiccional. En consecuencia, el expediente fue remitido para su redistribución a un juzgado competente.

Posteriormente, la Municipalidad de Lima informó que la demanda de amparo fue redistribuida al 5.º Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien deberá evaluar la admisión y calificación de la demanda conforme a ley.