Savile Holding avanza con su proyecto de real estate en Argentina: Comenzaron las obras de Ventana Lagoons Resort, desarrollado por Savile Realty Investments, el brazo de real estate del grupo, en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por Julio Canova, CEO del grupo.

“Hemos iniciado con el movimiento de tierras. Es un momento que esperábamos hace tiempo, porque significa entrar a la fase de ejecución de un proyecto que hemos venido construyendo con mucho rigor desde su concepción”, afirmó Canova.

El ejecutivo explicó que Ventana Lagoons Resort es un desarrollo de uso mixto que combina vivienda y operación turística en un mismo masterplan. La parte residencial incluye lotes para construir y cabañas terminadas, mientras que en paralelo se construirá un hotel Howard Johnson by Wyndham, lo que permitirá al destino funcionar todo el año.

La laguna central, pieza diferencial del proyecto, se desarrollará bajo la tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons™, una solución creada por la empresa multinacional Crystal Lagoons® y aplicada en proyectos residenciales y turísticos alrededor del mundo.

“Trabajar con marcas de este nivel responde a una decisión de fondo: queremos que la experiencia de vivir o de visitar Ventana Lagoons Resort esté a la altura del paisaje que tenemos”, señaló el CEO.

Consultado por los amenities, Canova adelantó que el masterplan incluye áreas deportivas y espacios pensados para uso familiar, integrados al entorno de Sierra de la Ventana.