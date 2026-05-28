Un total de 238 “muertes sospechosas” se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), según los datos difundidos hoy por el Gobierno congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el martes pasado, en el que el Ministerio de la Comunicación precisa también que se acumulan ya “1,077 casos sospechosos”.

Además, el departamento informa de que 17 de las muertes y 121 casos se han “confirmado” en pruebas de laboratorio.

Cierre de fronteras para evitar su propagación

“Las operaciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria siguen intensificadas, a pesar de los desafíos operativos reportados en el terreno”, ha asegurado el Ministerio.

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

En Uganda, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluido un fallecimiento (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

El Gobierno ugandés anunció este miércoles el cierre temporal de su frontera con la RDC para evitar una mayor propagación del virus en territorio.

La OMS confirmó un nuevo caso de ébola en Liberia. (Foto: Getty Images)

Tedros viaja este jueves a RD del Congo para evaluar el brote

El brote se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este jueves que está «de camino» a la República Democrática del Congo (RDC) para evaluar la epidemia de ébola en la zona.

“El ébola ha regresado. La provincia de Ituri es la más afectada. Estaré sobre el terreno con nuestros equipos de la OMS, socios y el extraordinario personal sanitario que nunca ha dejado de luchar”, afirmó Tedros en la red social X, pese a anunciar este lunes que se desplazaría a la RDC el martes, viaje que finalmente se retrasó.

Tedros tiene previsto llegar a la capital, Kinsasa, donde mantendrá reuniones de trabajo con las autoridades congoleñas antes de viajar a Bunia, capital de Ituri, según medios locales .

Una decena de países en riesgo

La OMS sospecha que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, que fue calificado como “emergencia de salud pública de importancia internacional” el pasado 17 de mayo.

Dos semanas después, el viernes, la agencia sanitaria de la ONU elevó de «alto» a «muy alto» el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue «alto» a nivel de la región de África subsahariana y «bajo» a escala global.

Diez países africanos están en «alto riesgo» de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%.