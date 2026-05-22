La OMS elevó este viernes el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo de “alto” a “muy alto” (el máximo), anunció su director, cuya organización mantuvo sin cambios el nivel de riesgo a escala regional y mundial.

“La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente”, declaró el secretario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

“Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”, añadió.

“Muy alto” es “el nivel de riesgo más elevado”, precisó a la AFP un portavoz de la OMS.

La epidemia se ha propagado en las provincias de Kivu del Norte y en Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.

Ante esta situación, la respuesta sanitaria es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

Hasta ahora “se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos” en RDC, indicó Tedros, pero precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

La situación en Uganda es por el momento “estable, con dos casos confirmados y un deceso notificado”, precisó el responsable.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15,000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.

A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y detectando los casos rápidamente.