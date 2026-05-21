Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito 26 de Octubre, ubicado en Piura, murió este jueves 21 de mayo tras ser atacado a balazos por unos sicarios.

El trágico hecho se registró cerca del municipio en cuestión, según información del medio Noticias Piura.

Los disparos efectuados por los asesinos hirieron también a su conductor y a un agente de seguridad. El burgomaestre fue llevado de emergencia al hospital de San Sebastián, mas no resistió los impactos.

Maleantes escogieron el momento preciso para robar/Foto referencial

La Policía comenzó con las diligencias para encontrar a los responsables del asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, cuyo atentado se da poco después de que el ministro del Interior, José Zapata, asegurara que los homicidios cayeron más del 23% en lo que va del año.

LEA TAMBIÉN: Roberto Sánchez buscará llegar a una Asamblea Constituyente vía referéndum

“La cifra nos indica, reitero, algo más del 23% de reducción de homicidios, que desde el año 2022 ha ido subiendo. En 2026 se le ha hecho un alto y la curva viene en tendencia a disminuir”, mencionó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso.

El 20 de mayo en Lima Metropolitana y el Callao, de acuerdo con información policial, tres conductores de transporte público fueron asesinados en menos de 24 horas en distintos puntos de la capital.

En Comas, un chofer de combi fue atacado por sicarios mientras conducía, dejando además a una pasajera herida, detalló Correo.

En Ate Vitarte, otro conductor fue asesinado presuntamente por integrantes de la organización criminal “El Clan del Cono Norte”.

Mientras tanto, en el Callao, un tercer chofer fue atacado a balazos cuando iniciaba su jornada laboral.