El candidato presidencial, Roberto Sánchez, reiteró que, en caso de ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta, buscará llegar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

Dicha propuesta coincide con la planteada por Antauro Humala, el exreo condenado por matar policías en Andahuaylas, y a quien se lo ha visto cerca de Sánchez y Juntos por el Perú.

“Yo creo en la necesidad del fortalecimiento de la democracia a través de restablecer el equilibrio de poderes con una gran Asamblea Constituyente, una nueva Constitución. Esa es una coincidencia, nada más”, manifestó a Exitosa.

Agregó que el camino para lograr esta iniciativa sería vía un referéndum. “Le plantearemos al país, ¿creen que es el momento de hacer una nueva Constitución? Y el pueblo dirá sí o no, y eso se respetará. No como cuando se le preguntó por la bicameralidad, el pueblo dijo no y a pesar de ello el Congreso implementó la bicameralidad", subrayó.

Por otro lado, Sánchez Palomino añadió que “está clarísimo” que Antauro Humala no participará en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, mas dejó una ventana abierta.

“Nosotros no vetamos; pueden haber ideas las más discrepantes. Nosotros creemos en un país demócrata, lucha de ideas democráticas, cero violencia venga de donde venga. No hay que excomulgar; las luchas ideológicas y políticas se hacen en democracia”, acotó.

Antauro Humala y Roberto Sánchez. Según el candidato presidencial, el etnocacerista y su discurso "no forman parte del programa político de Juntos por el Perú". Foto: difusión

El también congresista añadió que Antauro Humala y sus discursos “no representan ni forman parte del programa político de Juntos por el Perú”.

¿Julio Velarde debe seguir en el BCRP?

Asimismo, Roberto Sánchez indicó que está dispuesto a conversar con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ya sea para que continúe en el cargo o si es que decide no continuar, definir quién podría ser su sucesor.

El aspirante a Palacio señaló que Velarde “ha dicho que se quiere ir ya el 28 de julio”. "Yo le digo que dialoguemos respetuosamente para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada en consenso con todos", anotó.

Cabe acotar que en la jornada anterior, Pedro Francke, asesor económico de JpP, señaló que Velarde debe seguir al mando del BCRP. “Yo si pediría la ratificación”, dijo Francke a RPP.