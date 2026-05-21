En entrevista con Gestión, Luis Muñoz, presidente del directorio de la entidad edil, también abordó el impacto de la extorsión sobre los emprendedores y las perspectivas del crédito para microempresas..

¿Cuál es la estrategia de crecimiento de Caja Trujillo?

Actualmente tenemos 107 agencias y seguimos expandiéndonos. Acabamos de inaugurar una agencia en San Juan de Lurigancho y vamos a abrir nuevas oficinas en Villa El Salvador y Cusco.

¿Es parte de un plan de expansión a nivel nacional?

Para este año estamos pensando abrir siete agencias físicas y mantener un ritmo similar en los próximos años.

¿Por qué seguir apostando por oficinas físicas en plena digitalización?

Porque todavía hay clientes que quieren atención presencial. Los jóvenes usan más lo virtual, pero las personas mayores todavía prefieren ir a la agencia. Además, estamos llegando a zonas rurales donde incluso no hay sistemas informáticos. Por eso mantenemos ambos canales.

Fortalecimiento

¿Cómo avanza el fortalecimiento patrimonial de la caja?

Estamos trabajando en incorporar un socio estratégico internacional. Hace años incluso tuvimos conversaciones con entidades vinculadas al Banco Mundial interesadas en nuestro modelo de microfinanzas. Antes la regulación no permitía más socios, pero ahora sí. Nuestra intención es presentar al nuevo socio en noviembre.

¿La caja ingresará al mercado de valores?

Queremos emitir acciones para que los trabajadores y el público puedan comprarlas (a través de una salida a bolsa). Queremos llegar al mercado de valores y emitir papeles. La mejora en indicadores como mora, cobertura y calificación de riesgo ha fortalecido el atractivo de la caja ante potenciales inversionistas.

Caja Trujillo inaugura agencia 107 en San Juan de Lurigancho.

El resultado de la caja se recuperó el año pasado. ¿Tiene alguna meta para este año?

En el 2025 generamos una utilidad de S/ 54 millones. Este año pensamos alcanzar entre S/ 80 millones y S/ 100 millones, apoyados en mejores resultados operativos.

¿Cómo se compone su cartera de créditos?

Atendemos a un segmento que la banca formal históricamente no atendía. Entre 65% y 70% de nuestros clientes son informales. Son emprendedores que comienzan con créditos pequeños de S/3,000 o S/5,000 y luego crecen.

¿Estos son los montos más bajos que otorga?

Incluso tenemos créditos muy pequeños para capital de trabajo, de S/100 o S/200, dirigidos a comerciantes, vendedores ambulantes o personas que recién empiezan.

¿La extorsión y la incertidumbre política están afectando el crédito?

Sí, especialmente el primero, afecta el ánimo de los emprendedores. Hay personas que quieren abrir un negocio, pero cuando ven que están extorsionando a su vecino prefieren no hacerlo. Incluso negocios ya establecidos deciden cerrar. Eso impacta el empleo y la economía.

En este escenario, ¿planea que la caja sea más estricta en el otorgamiento de préstamos?

No necesariamente. Lo que sí va a ocurrir es que los potenciales clientes se pueden reducir. Bajar sus ventas les juega en contra. Pero nosotros no vemos motivos para endurecer las condiciones del crédito. Los clientes que continúan operando seguirán teniendo acceso al financiamiento.

Billetera digital de cajas municipales saldría de forma masiva al mercado en junio. (Foto referencial)

Billetera digital

¿Qué expectativa tiene con la billetera digital Toque?

Somos parte del lanzamiento de la billetera electrónica de la Federación de Cajas. Ya estamos en marcha blanca y en junio saldrá al mercado de forma masiva. Permitirá hacer pagos y transferencias igual que otras billeteras digitales.

Apertura de cuentas

El presidente de Caja Trujillo destacó la importancia de la inclusión financiera enfocada en el ahorro infantil y mejora de condiciones sanitarias.

Así, comentó que la entidad realiza campañas en colegios para enseñar educación financiera y promover que los niños abran cuentas de ahorro desde montos pequeños junto a sus padres.

A la par, cuenta con un programa para financiar la construcción de baños, silos y cisternas para familias que viven en zonas sin acceso a agua ni desagüe.

Según Muñoz, estos créditos buscan reducir enfermedades y mejorar la calidad de vida de hogares vulnerables, especialmente de niños y mujeres.