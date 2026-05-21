Luis Muñoz, presidente del directorio de la Caja Trujillo
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Zulema Ramirez Huancayo
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Caja Trujillo busca fortalecer su crecimiento con la incorporación de un socio estratégico internacional, una futura incursión en el mercado de valores y la participación de la billetera digital de las cajas municipales, “Toque”.

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