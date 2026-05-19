Más entidades públicas buscan salir del CAS: avanzan proyectos para el pase al régimen 728. Foto composición Gestión - Mía Ríos
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En lo que va del 2026, el Congreso de la República ha recibido una creciente ola de iniciativas para trasladar trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 en distintas entidades públicas.

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