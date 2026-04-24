En su exposición de motivos, la congresista señala que esta medida favorecerá a cerca a más de 348 mil servidores públicos y tendría un costo anual de S/ 2,800 millones al Estado. (Foto: Andina).
En su exposición de motivos, la congresista señala que esta medida favorecerá a cerca a más de 348 mil servidores públicos y tendría un costo anual de S/ 2,800 millones al Estado. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La congresista Kelly Portalatino, de la bancada de Perú Libre, ha presentado el proyecto de ley 14458/2025-CR que busca que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) agilice la entrega de recursos a las entidades públicas que busquen dar cumplimiento a esta ley.

Específicamente, la legisladora plantea que el MEF tenga topes temporales para dar respuesta a este tipo de solicitudes, con “el fin de no afectar la oportunidad del pago de la gratificación por Fiestas Patrias del Año Fiscal 2026″, priorizando así el desembolso del mes de julio en adelante.

LEA TAMBIÉN: Trabajadores CAS con “grati” y mayores pensiones a profesores y militares: esto le costará al Perú

Portalatino plantea que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos de la cartera “brinde trámite prioritario y preferente” a cada solicitud que presenten las entidades para cumplir la Ley N.° 32563, que es la que oficializó el pago de la “grati” y CTS para los CAS. El MEF tendría 5 días hábiles desde que recibe el expediente completo para dar respuesta.

La congresista incluso limita la posibilidad de que el ministerio pida subsanar los pedidos presupuestales en el marco de esos 5 días hábiles, para restringir el plazo de atención. Caso contrario, los funcionarios a cargo se exponen a sanciones posteriores.

Esta misma regla plantea la legisladora para las propias entidades públicas que deberán solicitar al MEF los desembolsos o las facilidades para modificar su propio presupuesto. “Bajo responsabilidad funcional” deberán adoptar todas las “acciones administrativas, presupuestarias y de gestión necesarias” para pagar la gratificación de julio, “así como la implementación progresiva de la CTS”, de acuerdo a la iniciativa de Portalatino.

En su exposición de motivos, la congresista señala que esta medida favorecerá a cerca a más de 348 mil servidores públicos y tendría un costo anual de S/ 2,800 millones al Estado.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajadores CAS con “grati” y mayores pensiones a profesores y militares: esto le costará al Perú
Ley CAS: ¿cuáles son los beneficios y a quiénes alcanza?
“Grati” a CAS y alza de pensiones a maestros: Velarde dice que “se está debilitando al país”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.