Luego de que el Congreso de la República impulsara, ignorando las alertas fiscales, que los trabajadores bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) pudieran recibir gratificación y Compensación de Tiempo de Servicios (CTS), ahora buscan garantizar su cumplimiento este año.

La congresista Kelly Portalatino, de la bancada de Perú Libre, ha presentado el proyecto de ley 14458/2025-CR que busca que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) agilice la entrega de recursos a las entidades públicas que busquen dar cumplimiento a esta ley.

Específicamente, la legisladora plantea que el MEF tenga topes temporales para dar respuesta a este tipo de solicitudes, con “el fin de no afectar la oportunidad del pago de la gratificación por Fiestas Patrias del Año Fiscal 2026″, priorizando así el desembolso del mes de julio en adelante.

Portalatino plantea que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos de la cartera “brinde trámite prioritario y preferente” a cada solicitud que presenten las entidades para cumplir la Ley N.° 32563, que es la que oficializó el pago de la “grati” y CTS para los CAS. El MEF tendría 5 días hábiles desde que recibe el expediente completo para dar respuesta.

La congresista incluso limita la posibilidad de que el ministerio pida subsanar los pedidos presupuestales en el marco de esos 5 días hábiles, para restringir el plazo de atención. Caso contrario, los funcionarios a cargo se exponen a sanciones posteriores.

"En caso de advertirse observaciones, estas deben ser formuladas por única vez dentro del mismo plazo (los 5 días hábiles), bajo responsabilidad funcional", señala textualmente el proyecto de ley.

Esta misma regla plantea la legisladora para las propias entidades públicas que deberán solicitar al MEF los desembolsos o las facilidades para modificar su propio presupuesto. “Bajo responsabilidad funcional” deberán adoptar todas las “acciones administrativas, presupuestarias y de gestión necesarias” para pagar la gratificación de julio, “así como la implementación progresiva de la CTS”, de acuerdo a la iniciativa de Portalatino.

En su exposición de motivos, la congresista señala que esta medida favorecerá a cerca a más de 348 mil servidores públicos y tendría un costo anual de S/ 2,800 millones al Estado.