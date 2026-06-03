En medio de su debate con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Sánchez indicó que “como ministro de Estado tuvo una actuación impecable”. En su intento de justificarse, citó que durante el Gobierno de Castillo promovieron el sector turismo, mediante la promulgación de una ley con beneficios tributarios para empresas del sector.

Esto, en referencia directa a la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a 8% para las microempresas y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, vigente desde setiembre del 2022. Inicialmente, duraría hasta fines del 2024, pero fue extendida hasta el 2027.

“En nuestro gobierno promovimos la recuperación del sector turismo y logramos, por ejemplo, que está vigente hasta ahora, la recuperación del sector gastronomía que, hasta ahora, tiene el beneficio del IGV para reactivarse, recuperarse”, defendió la noche del domingo 30 de mayo.

Sin embargo, esta medida ha sido foco de severa observación por el Banco Mundial (BM) por su nulo impacto positivo y, más bien, promover condiciones adversas.

En diciembre último, el BM presentó su informe “Revisión de Finanzas Públicas para el Perú”, un extenso documento de casi 170 páginas y del cual Gestión recogió la alerta de esta perjudicial medida.

Lo que dice el Banco Mundial de la reducción del IGV

En su informe, resultado del análisis de microdatos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Banco Mundial identificó que la menor tasa de IGV a estos sectores se dio “sin generar beneficios en empleo, ventas o precios”, tras evaluar sus indicadores respectivos.

Por lo contrario, indicaron que sí se habrían generado condiciones para incentivar la informalidad.

La menor tasa de IGV a restaurantes es observado por el Banco Mundial. | Andina

Pese a la menor tasa de tributación, el Banco Mundial descartó que se haya elevado el dinamismo de los restaurantes y hoteles, solo mantuvo sus niveles.

“La motivación [de esta reducción del IGV] era reactivar el sector. Tomamos datos de empleo y también de ventas y, básicamente, lo que dice el análisis es que el impacto de la reducción de la tasa fue nulo. Lo único que se logró efectivamente fue pagar menos tributos”, indicó Antonio Cusato, economista del Banco Mundial y coautor del informe, entonces.

El informe mencionó el costo estimado de este ingreso no recaudado. “La reciente reducción del IGV para hoteles y restaurantes redujo las recaudaciones mensuales de este impuesto en aproximadamente un 1%, sin ningún impacto significativo en el empleo o las ventas”, enfatizaron.

Entre los indicadores analizados para evaluar su impacto, el BM también reconoció que estas empresas registraron reducciones de sus niveles de compras desde el inicio de este beneficio tributario (setiembre del 2022) hasta fines del 2025, respecto a períodos previos.

“El análisis dice que estas firmas, restaurantes y hoteles, están pidiendo menos facturas a sus proveedores. De alguna manera, estás [llevando a la] informalidad a la economía con esta reducción de la tasa”, mencionó Cusato en su momento.

“Las ventas y los empleos de las empresas no ha cambiado, pero están pidiendo menos facturas a sus proveedores. ¿Por qué? Porque se utiliza esa factura como crédito fiscal para pagar menos IGV. Pero si me baja la tasa, ¿para qué voy a pedir tanta factura a los proveedores? Si quieren dar la factura bien, si no, no necesito tantas. Es una consecuencia inadvertida de una reducción de tasas ”, complementó.

Medida vigente y sin sustento técnico

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, indicó que esta propuesta se dio en un momento cuando las empresas de estos sectores estaban en recuperación y sin mayor sustento técnico.

Transcurrido todo este tiempo, y a la luz del estudio del BM, también validó la hipótesis de que se está fomentando la informalidad por una menor exigencia de comprobantes de pago .

“Las empresas pueden descontar impuestos del gasto que hacen con las facturas de sus proveedores, pero si pagan menos impuestos, los incentivos son menores [para pedir comprobantes]”, agregó.

Jorge Dávila Carbajal, socio del área tributaria de Rubio Leguía Normand, apuntó que todas estas medidas, además de estar debidamente sustentadas para su aplicación, deben monitorearse al detalle para conocer si está cumpliendo su objetivo. Pero no ocurre en este caso y otros más.

La reciente reducción del IGV para hoteles y restaurantes redujo las recaudaciones mensuales de este impuesto en aproximadamente un 1%. | Foto: Andina.

“Este es uno de los aspectos que resulta altamente cuestionable. El sustento puede estar en la narrativa, pero no hay evidencia que lo respalde en este caso”, indicó.

De otro lado, Castilla también cuestionó que, de acuerdo con el Código Tributario, toda propuesta que plantee un beneficio de este tipo, como la reducción de tasa del IGV, debe ser analizado al cabo de tres años. El plazo se cumplió, pero dicha evaluación no se dio. “En tanto, el gasto tributario sigue acumulándose”, mencionó.

Así el panorama, Carbajal indicó que será una tarea para el próximo gobierno aplicar una revisión técnica de todos estos beneficios, necesario aun más en un contexto de finanzas públicas debilitadas.

“Se requiere conocer cuáles son medidas tributarias técnicas y antitécnicas”, subrayó.

Pero el reto mayor, a la perspectiva del abogado tributarista, es asegurar un Estado que cumpla el rol de promotor de la inversión privado, de la creación de la empresa, mediante la seguridad jurídica.

“Lo básico es asegurar reglas de juego claras para el empresariado. Eventualmente se tendrán algunos incentivos, pero siempre con sustentos técnicos”, comentó.

Plan de Fuerza Popular

En el plan de gobierno de Fuerza Popular , indican que se aplicará una exoneración del Impuesto a la Renta (IR) en los tres primeros años a las mypes.

Al respecto, Dávila observó que el país cuenta con altas tasas de informalidad, lo que supone un escenario incierto. Sin embargo, anotó que una “marcha blanca” podría resultar positiva, toda vez que esté sustentada y monitoreada.