Roberto Sánchez busca la presidencia del Perú con Juntos por el Perú. | GEC
Roberto Sánchez busca la presidencia del Perú con Juntos por el Perú. | GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Durante el reciente debate presidencial, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), dedicó algunos momentos para “destacar” su gestión como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el período del golpista Pedro Castillo, con la aplicación de algunas medidas.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones: Bank of America señala qué preocupa para la economía de Perú entre las propuestas
¿Casi 900 mil empleos agrarios en riesgo? Propuesta de Juntos por el Perú enciende alarmas
Costo de nuevas pensiones a militares y policías triplica estimado del MEF: esto “saldría” del Tesoro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.