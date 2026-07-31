El Gobierno de Keiko Fujimori prepara su primer pedido de facultades legislativas delegadas. Foto: Andina.
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El Gobierno de Keiko Fujimori prepara su primer pedido de facultades legislativas delegadas. Si bien el proyecto de ley, que luego se elevará al Congreso de la República, se aprobaría recién el 02 de agosto en Consejo de Ministros, ya hay un texto que ha dado que hablar.

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