Muchos de estos ciudadanos muestran preferencia por departamentos o viviendas de US$ 100,000 a más. Sin embargo, ¿cuánto debe ganar alguien como mínimo para acceder a un crédito que permita adquirir un activo de ese valor?

Según la SBS, al buscar un préstamo hipotecario por S/ 360,000 (que sería el equivalente a US$ 100,000) a veinte años, la cuota mensual mínima a pagar hoy es de S/ 2,840.

Un crédito de las características mencionadas, vale aclarar, permite acceder a una vivienda de S/ 400,000 (o US$ 118,000 aproximadamente a un tipo de cambio de S/ 3.4), pues un 10% corresponde a la cuota inicial que debe desembolsar el comprador.

Según la SBS, para un préstamo hipotecario por S/ 360,000 a veinte años, la cuota mensual mínima a pagar hoy es de S/ 2,840.(Foto: Andina).

Arturo García, docente de la Universidad Esan y director del Colegio de Economistas de Lima, explica que la política de los bancos, en general, es que la carga financiera o la suma de todas de cuotas del cliente no exceda el 30% de sus ingresos.

Ahora, como la hipoteca es una deuda que implica una suma bastante alta, según García, “es bien difícil” que el individuo cuente con otros préstamos al mismo tiempo.

Por lo tanto, en un escenario donde el crédito hipotecario es el único que posee el usuario y la cuota mensual es de S/ 2,840, la remuneración mínima requerida sería de S/ 9,467 aproximadamente.

“Algún banco puede aceptar que por excepción la carga no sea más del 35%, quizás hasta el 40%, más de eso es difícil, pero lo usual es el 30%”, refirió.

García acotó además que, para poder reducir la cuota, la entidad financiera podría ampliar el plazo de endeudamiento más allá de 20 años (que es el periodo empleado para el ejemplo de este artículo).

Lo anterior es relevante tomando en cuanta que el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana entre marzo y mayo del 2026 fue de S/ 2,317 mensuales. Acceder a un inmueble propio no es para todos.

Para poder reducir la cuota, la entidad financiera podría ampliar el plazo de endeudamiento más allá de 20 años. | Foto: Freepik