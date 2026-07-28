Los créditos hipotecarios suelen otorgarse a 20 años o más. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Un gran número de personas se encuentra permanentemente revisando las opciones disponibles en el mercado inmobiliario en Lima, en busca de una casa propia o con el objetivo de invertir (para alquilar o vender en el futuro a un mayor precio)

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