El ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana, entre los meses de marzo y mayo de 2026, fue de S/ 2,317.4 lo que significó un aumento de 7.5% frente al mismo periodo del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el periodo analizado, el ingreso promedio mensual aumentó en los sectores de Comercio en un 18.7%, Servicios con un 8.1% y Construcción con 0.9%, mientras que en el sector de Manufactura se redujo en 5.1%.

El sector Construcción registró el mayor ingreso promedio mensual con S/ 2,616.7, mientras que Comercio tuvo el menor ingreso con S/ 1,885.

Por edad, el ingreso promedio mensual de los ocupados de 45 años a más se incrementó en 8.2% lo que equivale a S/190.4, mientras que en los grupos de 25 a 44 años y menores de 25 años creció en 6.6%, lo que equivale a S/146.7 y S/ 84.4, respectivamente.

Según nivel educativo, el ingreso promedio mensual aumentó 11.1% ( S/ 204.8) entre quienes tienen educación superior no universitaria, 5.8% (S/ 71.6) en la población con primaria o menor nivel, 3.2% (S/50.9) entre quienes cuentan con secundaria y 2.3% (S/ 77.3) en quienes cursaron educación superior universitaria.

Por sexo, el ingreso promedio mensual de las mujeres creció 10.8% (S/194.2) y el de los hombres 5.7% (S/ 140), en comparación con el mismo trimestre del año pasado.