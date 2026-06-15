Ingreso promedio en Lima aumentó en 7.5% entre marzo y mayo. (Foto: La Primera)
Ingreso promedio en Lima aumentó en 7.5% entre marzo y mayo. (Foto: La Primera)
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Redacción Gestión
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, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el periodo analizado,

El sector Construcción registró el mayor ingreso promedio mensual con S/ 2,616.7, mientras que Comercio tuvo el menor ingreso con S/ 1,885.

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Por edad, , lo que equivale a S/146.7 y S/ 84.4, respectivamente.

Según nivel educativo, el ingreso promedio mensual aumentó 11.1% ( S/ 204.8) entre quienes tienen educación superior no universitaria, 5.8% (S/ 71.6) en la población con primaria o menor nivel, 3.2% (S/50.9) entre quienes cuentan con secundaria y 2.3% (S/ 77.3) en quienes cursaron educación superior universitaria.

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Por sexo,

El sector Construcción registró el mayor ingreso promedio mensual, mientras que Comercio tuvo el menor ingreso. (Foto: Andina)
El sector Construcción registró el mayor ingreso promedio mensual, mientras que Comercio tuvo el menor ingreso. (Foto: Andina)

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