Sectores como construcción y minería concentran mayores riesgos laborales, en un contexto de siniestralidad en aumento y mayor presión legal para las empresas. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
Sectores como construcción y minería concentran mayores riesgos laborales, en un contexto de siniestralidad en aumento y mayor presión legal para las empresas. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

En el Perú, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) está dejando de ser un asunto de cumplimiento administrativo para convertirse en un frente crítico de riesgo penal y operativo para las empresas. El aumento sostenido de accidentes laborales, junto con una fiscalización más estricta, está elevando el estándar de diligencia exigido a empleadores y directivos.

TE PUEDE INTERESAR

Economía de Perú creció 3.61% en primeros dos meses del año, ¿qué sectores la impulsaron?
El problema no es cuánto invertimos, sino cómo lo hacemos
Entre reforma y control: el debate que abre la nueva ley de la Fiscalía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.