“ La madre o el padre trabajadores podrán solicitar la modalidad del teletrabajo cuando tengan responsabilidad del cuidado de su hijo o hija recién nacido hasta que tenga un año de edad. El empleador evaluará la solicitud y cambio de modalidad conforme a sus obligaciones y facultades ”, señala un artículo del dictamen aprobado, tal como lo adelantó Gestión en una anterior nota publicada en noviembre del 2025.

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo será agendado en el Pleno del Congreso, para una nueva votación, cuando se reinicie la legislatura parlamentaria en marzo. De ser nuevamente aprobada, la autógrafa de ley sería enviada al Ejecutivo para su promulgación u observación.

En la exposición de motivos del dictamen se indica que la inclusión del papá en el teletrabajo busca generar una mayor participación en el cuidado del niño y también evitar desincentivos en la contratación de las mujeres en edad fértil.

Al respecto, Alicia Jiménez, abogada laboralista del estudio Rodríguez Angobaldo, consideró positiva la ampliación del teletrabajo hacia el papá. “Nos da un mensaje más equilibrado: la responsabilidad sobre el cuidado de los hijos está en ambos padres”, subrayó.

Empleadores evaluarán y decidirán si solicitudes de teletrabajo resultan viables

Cabe anotar que el acceso al teletrabajo para los padres no será obligatorio, sino que el empleador evaluará la solicitud, según las características del puesto de trabajo .

“Si el empleador considera que no se ajustan las condiciones para aplicar un teletrabajo, lo tendrá que sustentar y decir en qué casos es viable y en cuáles no, pues hay puestos en que se requiere necesariamente la presencialidad”, refirió Alicia Jiménez.

En ello coincidió Karla Zuta, asociada senior del área laboral de Benites, Vargas & Ugaz Abogados. “El teletrabajo no será obligatorio. El trabajador lo podrá solicitar y tendrá una preferencia en el acceso, pero siempre quedará a discrecionalidad del empleador, si el puesto y dinámica de la empresa lo permite”, remarcó.

Teletrabajo no podrían solicitarlo los dos padres al mismo tiempo

La redacción del dictamen establece que el padre o la madre podrán solicitar el teletrabajo, de forma excluyente, no en simultáneo , indicó Karla Zuta.

El futuro reglamento de la norma -de convertirse en ley- podría precisar el procedimiento para identificar que no haya duplicidad de solicitudes de teletrabajo de ambos padres, agregó la especialista.

“El reglamento también podría establecer las condiciones para acreditar cuál de los dos progenitores será el responsable del cuidado del niño (y por lo tanto con acceso al teletrabajo)”, apuntó Karla Zuta.