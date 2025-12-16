El teletrabajo redistribuye responsabilidades entre empleadores y trabajadores, manteniendo límites claros sobre su ejecución, coinciden expertos. Foto: iStock / referencial
El teletrabajo redistribuye responsabilidades entre empleadores y trabajadores, manteniendo límites claros sobre su ejecución, coinciden expertos. Foto: iStock / referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El teletrabajo es una modalidad compleja que a raíz de la pandemia del coronavirus cobró más relevancia en el mercado peruano. A casi seis años del Covid-19, varias empresas han mantenido un esquema híbrido o netamente remoto, mientras que otras suelen apostar por el trabajo a distancia solo en fin de año. Expertos dejan claro los límites para diferencias entre un derecho protegido y una falta laboral.

TE PUEDE INTERESAR

¿Perú en riesgo por “nueva ola” de inmigrantes desde Chile? así afectaría el empleo en Tacna
Redes sociales y empleo: los errores comunes que afectan tu marca personal
Empleo creció a menor ritmo en septiembre, ¿qué sector contrató más en Perú?
¿Se debe aceptar un menor sueldo al recolocarse en un nuevo empleo? esto respondió Inés Temple

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.