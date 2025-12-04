“Por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó la mandataria al presentar la iniciativa que promete impactar la economía de millones de trabajadores mexicanos.

El anuncio reaviva un debate regional sobre el tiempo de trabajo, de la mano de un aumento salarial.

En nuestro país, el Ejecutivo -considerando a todos los presidentes del último quinquenio- ha planteado en distintos momentos revisar los estándares laborales, aunque sin una propuesta concreta que avance hacia el Congreso. Pero, ¿podría convertirse en una realidad? Primero, consideremos los costos de la canasta básica, los cuales el país norteamericano menciona.

En México, el costo de la canasta básica alimentaria urbana para 2025 se ubica en torno a 2,452 pesos mensuales por persona, según estimaciones oficiales y proyecciones económicas. Con un tipo de cambio promedio de 18,2 pesos por dólar, este valor equivale a aproximadamente US$ 135 mensuales. Si se considera la canasta ampliada -que incluye bienes y servicios no alimentarios- el gasto total por persona asciende a alrededor de 4,700 a 4,800 pesos al mes, es decir, entre US$ 260 y US$ 265, reflejando una mayor presión del costo de vida en rubros como transporte, energía y servicios.

En Perú, la canasta básica de consumo para 2025 alcanza los S/ 465 mensuales por persona, según el INEI. Con un tipo de cambio promedio cercano a S/ 3,36 por dólar hacia fines de 2025, este monto representa unos US$ 138 mensuales. Aunque el valor expresado en dólares es similar al de México en el componente alimentario, la diferencia se amplía cuando se comparan las canastas totales, debido a que en Perú ciertos servicios -como transporte urbano y energía- tienen un menor peso relativo en el gasto familiar. Ambos países, sin embargo, muestran una tendencia común: un encarecimiento sostenido de los productos esenciales en los últimos años.

¿Cómo van las jornadas laborales en la región?

México: Reducirá de 48 a 40 horas de manera gradual durante el actual sexenio.

Chile: En proceso de implementación de la reducción de 45 a 40 horas, aplicándose por etapas.

Colombia: En plena transición hacia las 42 horas semanales, que se terminarán de aplicar en 2026.

Perú: Mantiene una jornada máxima de 48 horas semanales (8 horas diarias), sin reformas en curso.

Argentina: 8 horas diarias / 48 horas semanales como régimen general; se consideran excepciones por actividad.

Brasil: Se aplican máximo 44 horas semanales (8 horas/día); se consideran horas extras reguladas.

Bolivia: Según la Ley General del Trabajo se puede trabajar máximo 8 horas diarias / 48 semanales. Un régimen similar al de Perú.

Paraguay: Jornada diurna de 48 horas semanales; nocturna y mixta tienen topes menores.

Uruguay: Entre 44 y 48 horas semanales según sector (comercio vs. industria).

Venezuela: Marco general establece 40 horas semanales para jornada diurna.

Ecuador: 40 horas semanales (8 horas/día); pago de suplementarias.

(8 horas/día); pago de suplementarias. Estados Unidos: No hay tope máximo legal. El estándar laboral es 40 horas semanales con pago de overtime por encima de ese límite.

¿Es aplicable una reducción de jornada en el Perú, con aumento salarial?

El debate no es nuevo. Actualmente, la legislación peruana fija un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales, pero deja flexibilidad en la distribución del tiempo. Esto ha derivado en prácticas que, según especialistas, pueden extender la jornada de manera excesiva.

Técnicamente, en cualquier país con trabajo formal, una reducción de jornada sí es viable, pero requiere resolver primero brechas estructurales.

La productividad laboral peruana es baja en comparación con otros países de la región, y gran parte del empleo -más del 70%- es informal. Reducir horas sin mejoras en gestión, digitalización, capacitación ni reorganización del trabajo podría generar sobrecostos o trasladar presión a los trabajadores para “hacer lo mismo en menos tiempo” sin apoyo real.

Además, sectores como comercio, servicios y manufactura operan con márgenes reducidos, lo que obliga a que cualquier reforma vaya acompañada de incentivos y un proceso de implementación por etapas.

El sustento de México, por ejemplo, intenta mostrar que menos horas no significa menor producción si se mejora la organización del trabajo. Siempre y cuando lo hagan acompañando medidas de productividad, formalización y modernización.