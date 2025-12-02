Aunque el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Perú se fijó en 1.23% anual, cerca de un cuarto de las regiones del país alcanzaron un resultado mayor en lo que va del año.

En detalle, en 7 de las 26 ciudades evaluadas por el INEI, el índice de precios se encontró por encima del promedio nacional entre diciembre del 2024 y noviembre del 2025. Incluso dos de las regiones tienen una variación de precios que supera el 2%.

Piura se destaca como la ciudad con la mayor variación, con un IPC de 2.06%. Esta ciudad viene superando el promedio de precios desde febrero.

Si bien se está moderando, el IPC de Piura se viene manteniendo por encima del 2% durante los últimos tres meses. En septiembre, el índice se ubicaba en 2.03%, mientras que en octubre subió a 2.12%.

El economista y director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, explicó que estos resultados se deben a una corrección muy lenta tras un incremento de precios generado por condiciones climáticas.

“Básicamente lo que está reflejando es una situación de meses previos en los cuales ha habido un efecto climático que hizo que en Piura los precios subieran transitoriamente y ahora está en proceso de corrección, pero todavía no llega a las tasas que tenía antes del choque”, comentó a Gestión.

A Piura le sigue Ica, con un índice de precios de 2.02%. Esta ciudad se ha moderado respecto a los dos meses previos en los que se posicionaba como la de mayor variación anual.

Odar consideró que, además del rezago de factores climáticos, esta variación podría estar reflejando una demanda interna más sólida frente a lo que se está viendo en el resto del país.

“Con indicadores parciales podría estar indicando que tanto Piura como Ica están teniendo dinámicas de demanda interna superiores al resto del país, un mejor dinamismo de la actividad económica, generando que las variaciones no pasen tan rápidamente a una tasa menor al 2% o al 1% tan rápido como ha pasado en otras ciudades”, indicó.

El “podio” de ciudades con precios mayores al promedio lo completan Ayacucho (1.78%), Lima Metropolitana (1.37%), Tumbes (1.34%), Huancayo (1.26%), y Arequipa (1.24%) .

En tanto, el mes pasado fueron 19 ciudades las que estuvieron por debajo del índice promedio nacional. Entre ellas están Chiclayo, Tacna, Puerto Maldonado, Moquegua, Cusco, Iquitos, Pucallpa, Abancay, Puno, Chimbote, Trujillo, Tarapoto, Huaraz y Huánuco.

Incluso en cinco ciudades se reportaron variaciones negativas. Huancavelica mostró una contracción del IPC de (-0.90%), seguida por Moyobamba (-0.40%), Cajamarca (-0.27%), Cerro de Pasco (-0.26%) y Chachapoyas (-0.09%).

El economista de Phase Consultores consideró que este IPC negativo en algunas ciudades estaría mostrando que, pese a que la demanda interna está en expansión a nivel nacional, para estas zonas está quedando rezagada.

“ Puede ser por un tema de remuneraciones con un mercado laboral que no está creciendo tan rápidamente. Eso condiciona que la dinámica de precios -por una demanda poco sostenible- podría estar llevando a correcciones hacia la baja más notables que lo que se ve en otras partes del país, donde la economía sigue en expansión y contrarresta las caídas (de precios) que se pueden dar por factores de oferta ”, precisó.

¿Cómo les fue solo en noviembre?

Analizando solo la variación mensual, es decir, de noviembre, el IPC nacional creció solo 0.01%. Pese a este promedio, el INEI reporta que los precios al consumidor presentaron incrementos en siete ciudades.

Las mayores variaciones de precios se registraron en Puerto Maldonado (0.21%), seguida de Huancavelica (0.14%). El listado de ciudades con mayores aumentos del IPC en noviembre lo completaron Lima Metropolitana, Huaraz, Ayacucho, Piura y Cerro de Pasco.

Estos incrementos de precios se explicaron principalmente por el incremento de precios en alimentos como los pescados, el pollo eviscerado, el ají amarillo, la zanahoria, el culantro, y el choclo. También subieron las frutas como la mandarina y naranja de mesa.

Otras alzas se dieron en los servicios de transporte urbano, por mayores pasajes en combi, en ómnibus y microbús, así como en el precio del menú en restaurantes.

Por otro lado, el INEI reportó que los precios retrocedieron en diecinueve ciudades, entre las cuales estuvieron Arequipa, Iquitos, Moyobamba, Cusco, Tumbes, y Cajamarca.

La reducción de precios, indicaron, estuvo asociada por una reducción en productos agropecuarios como el tomate, cebolla de cabeza roja y papa blanca; así como el limón, maracuyá, mango, y los huevos de gallina.

También retrocedieron los precios de algunos servicios como los de telefonía móvil local, electricidad y gas natural residencial.

Por ejemplo, la energía eléctrica se redujo en 1.2% por una actualización en los componentes de generación, transmisión y distribución. En tanto, los pagos de gas residencial se abarataron en 4.4% por un nuevo pliego tarifario.

