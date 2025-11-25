MEF. (Foto: GEC)
MEF. (Foto: GEC)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció hoy que, antes de finalizar el presente año, los departamentos de Arequipa, Ica y Puno

“Las que ya cuentan con planes regionales de competitividad son Amazonas, La Libertad, San Martín y Ucayali”, indicó el secretario técnico del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del MEF, César Uyeyama.

“Actualmente el Consejo Nacional de Competitividad viene prestando asistencia técnica a 11 regiones y esperamos que,

Durante el II Foro de Informalidad: “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, César Uyeyama sostuvo que se debe tener en cuenta la heterogeneidad productiva de Perú, lo cual exige un enfoque territorial.

“Por ello es que en el Consejo Nacional de Competitividad estamos actualmente prestando asistencia técnica a los gobiernos regionales para que a su vez puedan formular planes regionales de competitividad”, manifestó.

“Los planes regionales de competitividad son importantes porque permiten focalizar esfuerzos. Lo que tratamos es que, en un espacio público privado, con la academia y la sociedad civil, se pueda consensuar medidas priorizadas para darle el mayor esfuerzo articulado”, añadió.

El funcionario enfatizó que el Ministerio de Economía y Finanzas analiza cada recomendación con el objetivo de consolidar una economía más productiva, competitiva y formal.

