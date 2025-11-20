La medida otorga facultades excepcionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para movilizar fondos de manera inmediata. (Foto: Gore Ayacucho)
La medida otorga facultades excepcionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para movilizar fondos de manera inmediata. (Foto: Gore Ayacucho)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El autorizó la transferencia de recursos públicos para garantizar la organización de los , en el marco del Decreto de Urgencia Nº 009-2025, publicado recientemente.

La medida otorga facultades excepcionales al para movilizar fondos de manera inmediata y asegurar que las obras y acciones logísticas avancen sin retrasos. Se autoriza la transferencia hasta por S/ 35 millones 604,883.

LEA TAMBIÉN: La macro: un “primero de la clase” en apuros

La norma indica que el Gobierno se acoge al numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, que permite dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando lo exige el interés nacional.

En este caso, el decreto señala que la ejecución de los requiere financiamiento urgente para infraestructura deportiva, habilitación de servicios, implementación técnica y organización operativa.

LEA TAMBIÉN: Plan Nacional de Infraestructura al 2030 prioriza 72 proyectos estratégicos: ¿qué avances hay?

Asignación prioritaria de recursos

De acuerdo con lo dispuesto, el queda facultado a realizar las transferencias presupuestarias necesarias hacia los sectores y entidades involucradas, entre ellas el Ministerio de Educación, ProInversión, el Gobierno Regional de Ayacucho y otros organismos encargados del desarrollo de expedientes técnicos y la ejecución de obras.

La medida se sustenta también en la Ley Nº 32037, que declaró de interés nacional los y ordenó al Ejecutivo adoptar acciones “en coordinación con el MEF” para asegurar el financiamiento correspondiente. El decreto de urgencia formaliza esos compromisos y permite acelerar la asignación de fondos sin pasar por los procedimientos ordinarios, considerados insuficientes frente a los plazos del evento deportivo.

LEA TAMBIÉN: Apoyo del MEF se queda corto: problema “real” de la ANIN supera los S/ 26 mil millones al 2031

El Gobierno argumenta que los constituyen un evento internacional que demanda inversiones inmediatas en infraestructura, movilidad, alojamiento y la puesta en valor de espacios deportivos, especialmente en Ayacucho, sede principal. Sin la inyección de recursos del MEF -señala el decreto- el Estado no podría cumplir los cronogramas fijados por la organización.

La norma dispone que todas las entidades involucradas deberán ejecutar los recursos con carácter prioritario y reportar al MEF y al Congreso sobre su uso y avances, en línea con los criterios de urgencia y excepcionalidad definidos por el Tribunal Constitucional.

TE PUEDE INTERESAR

Juegos Bolivarianos inician este sábado, pero sedes deportivas aún no estarían terminadas
Perú lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024
Juegos Bolivarianos 2024: horarios y dónde ver en vivo la inauguración y competencias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.