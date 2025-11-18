Este sábado se dará inicio a los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025; sin embargo, las sedes deportivas de dicha región del sur que albergarán algunas de las disciplinas no estarían terminadas y carecerían de garantía.

Así lo advirtió el consejero regional de Ayacucho, Julio Valdés Cárdenas, tras precisar que el estadio Cuna de la Libertad Americana tiene un avance de casi el 20%, por lo que las disciplinas que se iban a desarrollar en esta región se han reducido a 5 por la falta de infraestructura.

“Lo cierto es que la infraestructura del estadio, que antes se llamaba Ciudad de Cumaná, no ha concluido, pues está en un avance ínfimo. Por lo tanto, al igual que el otro estadio Las Américas, que no ha logrado todavía estar en su plenitud, no se garantiza que los Juegos Bolivarianos se lleven a cabo a cabalidad. En consecuencia, solamente cinco disciplinas se van a desarrollar en Ayacucho”, indicó esta mañana a RPP.

En tanto, el representante de la Defensoría del Pueblo de dicha región, Wilber Vega, adelantó que mañana una comisión integrada por especialistas del Gobierno Regional y del Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizarán una inspección al estadio Las Américas y al Centro de Recreación de Canaán, que serán utilizados como sede para estos juegos Bolivarianos sin estar concluidos al 100%.

Hasta la fecha, el gobernador Wilfredo Oscorima no ha dado declaraciones en torno a esta situación, ni tampoco ningún representante de su institución.

Precisamente, Punto Final denunció el último domingo, en base a un informe de la Contraloría General de la República, que 15 funcionarios del GORE Ayacucho permitieron la entrega irregular de S/ 92 millones al Consorcio Deportivo Libertad, como un adelanto para la compra de material a favor de la construcción del estadio “Cuna de la Libertad Americana”.

DENUNCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) recordó que el pasado 26 de junio solicitó el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de colusión, en el marco de las obras del estadio Cuna de la Libertad Americana.

La Procuraduría Anticorrupción de Ayacucho denunció el presunto pago de adelantos directos de materiales, equipamiento y mobiliario por un monto de S/ 92′343,028.99. Estos pagos se efectuaron en el marco de dicha obra.

Junto con la solicitud, la Procuraduría pidió que se practiquen las diligencias preliminares necesarias para determinar la posible responsabilidad penal de los involucrados y, de ser el caso, establecer el pago correspondiente por concepto de reparación civil al Estado.

Finalmente, la PGE remarcó que, el pasado 2 de julio, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar contra los presuntos responsables, bajo la figura de colusión simple, en agravio del GORE Ayacucho.

Dicha investigación fue declarada compleja el último 29 de octubre y se fijó un plazo de 8 meses para su desarrollo.

