El Estadio Nacional tiene capacidad para más de 43 000 espectadores. (Foto: FPF)
El Gobierno nacional, a través del Instituto Peruano del Deporte (), inició conversaciones de cooperación técnica con representantes de la Confederación Sudamericana de fútbol () para la remodelación, intervención y construcción de los estadios de fútbol en nuestro país, empezando por el

El presidente del IPD, Federico Tong Hurtado, se reunió en Conmebol con el director de Operaciones y Competencias, Federico Nantes, con el fin de que en el aspecto técnico se pueda lograr una cooperación para la remodelación del , que no recibe intervención alguna desde el 2011. Además, se propone ampliar su capacidad de 45,000 a 50,000 espectadores.

Asimismo, el Estadio de la será intervenido para solucionar la demanda de escenarios deportivos para el fútbol de las Ligas 1, 2 y 3.

Es preciso señalar que en la Casa de la Selección y el estadio sanmarquino se utilizará nueva tecnología para el césped, implementando césped híbrido, entre otras innovaciones.

También se ha contemplado la construcción de un estadio para el fútbol femenino en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo.

