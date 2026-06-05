Así, el número de usuarios de criptomonedas en el país sigue aumentando y ya se estima en alrededor de 350,000 usuarios que realizan operaciones con bitcoin activamente, según la billetera digital Lemon .

Esto, pese a que bitcoin, activo dEl marco regulatorio ha comenzado a evolucionar.igital referente, hoy cotiza en US$ 63,0000, cerca de la mitad de su valor respecto del máximo alcanzado durante el último ciclo alcista (US$ 125,000 en 2025).

Según el informe “Pulso Crypto LATAM 2025”, elaborado por Lemon, Perú figura entre los seis principales receptores de criptomonedas de la región y registró uno de los mayores incrementos de usuarios activos per cápita.

Expansión

El estudio indica que esta expansión se produce en un contexto distinto al de otros mercados latinoamericanos. Mientras que en países como Argentina o Venezuela la adopción de criptomonedas ha estado impulsada por la inflación o las restricciones cambiarias, en Perú el crecimiento parece estar más vinculado al desarrollo de los pagos digitales y a la búsqueda de nuevas alternativas para administrar dinero y realizar transferencias.

Uno de los factores que ha favorecido esta tendencia es el avance de la interoperabilidad entre bancos, fintech y billeteras digitales, precisa.

Durante el 2025 se realizaron más de 540 millones de operaciones entre estas plataformas, lo que impulsó una mayor digitalización de los servicios financieros.

Entre octubre del 2025 y junio, bitcoin perdió la mitad de su valor, por lo que el capital de los que mantienen inversiones en esa criptomoneda se redujo en esa medida.

El Bitcoin se prepara para sufrir su mayor caída en una semana desde 2022 | Foto: Justin TALLIS / AFP

Stablecoins

Sin embargo, el reporte señala que la actividad del mercado ha evolucionado más allá de bitcoin. Cerca del 80% de las compras de criptoactivos realizadas por usuarios peruanos corresponde a stablecoins o dólares digitales, principalmente los denominados USDT y USDC.

Estos instrumentos mantienen su valor indexado al dólar y son utilizados para ahorro, transferencias y operaciones dentro de plataformas digitales.

La preferencia por las stablecoins coincide con un entorno de elevada volatilidad en los mercados de criptomonedas.

Por ejemplo, los movimientos en la cotización de bitcoin evidencian los riesgos asociados a este tipo de inversiones.

Pese a ello, el informe señala que cada vez más usuarios utilizan criptomonedas no solo como instrumentos de inversión, sino también como herramientas para realizar pagos, transferencias y operaciones financieras de manera digital.

Aunque el mercado continúa siendo relativamente pequeño frente al sistema financiero tradicional, el crecimiento sostenido de usuarios y el mayor uso de stablecoins muestran que las criptomonedas están encontrando espacios de adopción más allá de la especulación asociada a las variaciones del precio de algunas criptomonedas.

Supervisión. El marco regulatorio ha comenzado a evolucionar. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro de las obligaciones de prevención de lavado de activos, a la par que nuevas normas han ampliado el uso de billeteras digitales dentro del sistema financiero.