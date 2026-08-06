Riesgo financiero, historial crediticio e intereses son algunos de los factores que las entidades bancarias analizan. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El proceso para salir de lista de morosos de Infocorp se ha acortado en sus plazos, con nuevos lineamientos de la SBS vigentes desde este mes. Sin embargo, la ‘limpieza’ del historial no es inmediata, ¿qué implica eso para el deudor?

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