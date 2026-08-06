Hay un periodo de alrededor de 16 días hábiles entre el pago de la deuda morosa y la actualización de la información en las centrales de riesgo como Infocorp o Equifax. Antes, la demora podía ser de hasta dos meses.

Durante esos días de espera, el usuario podría tener la necesidad de ir iniciando la solicitud de un nuevo financiamiento, por ejemplo, en otra entidad bancaria.

Por ello, es importante que cuando la persona cancele su deuda atrasada no olvide un paso fundamental: solicitar el certificado de no adeudo.

Hay un periodo de alrededor de 16 días hábiles entre el pago de la deuda morosa y la actualización de la información en las centrales de riesgo. Foto: Andina/referencial.

Según la ley respectiva: Cuando un deudor constituido en mora regulariza su situación a través del pago de la deuda pendiente, quedando al día en sus obligaciones, la entidad financiera, a solicitud del deudor y en un plazo de siete días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud, emite y pone a su disposición una constancia de la regularización de la deuda.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, explica que con ese certificado el individuo puede empezar los trámites de otro financiamiento, pues certifica que el préstamo en mora ya fue cancelado.

“La constancia de no adeudo es una herramienta muy importante y que va a servir como constancia de que el cliente ha honrado su deuda”, señala.

Además, esa constancia no solo sirve cuando la persona paga una deuda atrasada, sino que es evidencia cuando el individuo ha venido pagando puntualmente. Así, en futuros créditos, podría negociar mejores condiciones presentando ese documento, afirma el especialista.

Plazos

Luego de la cancelación de un préstamo atrasado, el banco contará con siete días hábiles para informar a la SBS sobre ese hecho, según lineamientos de la propia superintendencia.

La SBS, a su vez, contará con otros siete días hábiles para reportar el saneamiento de la deuda a las compañías del sistema financiero y a las centrales de riesgo privadas ya mencionadas.

Luego de la cancelación de un préstamo atrasado, el banco contará con siete días hábiles para informar a la SBS sobre ese hecho. Foto: Andina/ Referencial.

Finalmente, según ley promulgada por el Congreso anterior, el buró de crédito cuenta con dos días hábiles para actualizar la información del usuario una vez recibida la notificación de la SBS sobre la cancelación del préstamo.