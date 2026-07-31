Una de las medidas que plantea es derogar la ley de topes a la tasa de interés. En el 2021, en el país se introdujeron esos límites, por iniciativa del Congreso. Así, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) es el encargado de definir los topes (hoy en 114.13% para créditos en soles y en 99.84% para dólares).

“(La eliminación de los límites) va a favorecer la colocación de crédito (a tasas más altas) a las microempresas, a los trabajadores independientes y, en general, a las personas sin historial crediticio”, afirmó Jorge Delgado, presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (Colafi). Además, aseguró que se reducirán los incentivos que tienen esos sectores para recurrir al crédito extorsivo o “gota a gota”.

La ley de topes a la tasa de interés se aprobó en el 2021. Foto: Agencia Andina.

“Al principio, la tasa (sin topes) podrá ser elevada, pero con el tiempo eso se va a reducir (conforme el deudor construya un historial crediticio)”, expuso Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

El BCR estimó que alrededor de medio millón de personas, a las que la banca habría tenido que asignarles una tasa de interés por encima del máximo legal por su nivel de riesgo, se quedaron sin acceso al crédito a causa del tope a las tasas desde el 2021.

Riesgo

Sin embargo, la liberalización propuesta por el Ejecutivo no está exenta de ciertos riesgos. El representante del Colegio de Economistas de Lima advierte que puede elevarse el apetito por riesgo en las entidades financieras, por lo que es fundamental que las cooperativas y microfinancieras con niveles relativamente altos de incumplimiento sean prudentes.

“Para aquellas empresas que no cuenten con un sistema sofisticado de evaluación, o que actualmente tengan tasas de morosidad alta, lo recomendable es que no flexibilicen sus tasas de interés (en los créditos)”, sostuvo.

Eliminar los topes a las tasas de interés puede elevar el apetito por riesgo en las entidades financieras. (Foto: Andina)

Otra medida planteada en el pedido de facultades es permitir a menores de edad con 12 años o más la apertura y tenencia de cuentas de ahorros bancarias.