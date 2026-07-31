La liberalización propuesta por el Ejecutivo no está exenta de ciertos riesgos. (Foto: Carolina Urra/Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El gobierno alista el pedido de facultades legislativas, no solo en materia de seguridad ciudadana y ante el Fenómeno de El Niño, sino también sobre aspectos económicos y que atañen el sistema financiero en particular, ¿a qué nos referimos?

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