La SBS advirtió que uno de los principales riesgos que enfrentan las coopac es el de liquidez.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) busca fortalecer la solidez del sistema cooperativo con un nuevo paquete de medidas orientadas a prevenir problemas de liquidez en las cooperativas de ahorro y crédito (coopac).

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