A través de un proyecto normativo, el regulador plantea incorporar exigencias similares a las que ya cumplen las entidades financieras supervisadas, con el objetivo de reducir el riesgo de futuras intervenciones y proteger los recursos de los socios, refieren analistas.

La SBS advirtió que uno de los principales riesgos que enfrentan las coopac es el de liquidez, es decir, la posibilidad de no contar con dinero suficiente para atender oportunamente sus obligaciones.

Dicho riesgo puede originarse por descalces entre los ingresos y salidas de efectivo, dificultades para obtener financiamiento o una deficiente gestión del riesgo.

En la práctica, esto significa que una cooperativa podría enfrentar dificultades para devolver los ahorros de sus socios si se produce un retiro masivo de depósitos o una interrupción de sus fuentes de financiamiento.

Para evitar estos escenarios, la propuesta incorpora la implementación de un sistema de alertas tempranas que permitirá a la SBS intensificar la supervisión cuando detecte un deterioro en la posición de liquidez de una coopac. En esos casos, incluso podrá exigir el envío de reportes diarios sobre su situación financiera.

Para Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, la iniciativa es un paso importante hacia el fortalecimiento del sistema cooperativo, ya que acerca los estándares de las coopac a los requerimientos que hoy cumplen las entidades financieras, mientras estas últimas se alinean a los criterios de Basilea III.

“Se están elevando las exigencias para que las cooperativas cuenten con niveles mínimos de liquidez, algo que hoy no está plenamente regulado para este sector. La idea es que puedan responder si muchos socios deciden retirar sus ahorros al mismo tiempo”, explicó.

Pruebas de estrés

Asimismo, las cooperativas deberán realizar pruebas de estrés para medir su capacidad de resistencia frente a escenarios extremos.

Entre los supuestos obligatorios figuran retiros equivalentes al 15%, 20% y 25% del total de depósitos, la salida de los 10 o 20 principales depositantes, así como la pérdida del financiamiento proveniente de otras instituciones financieras o de cooperativas.

Además, deberán controlar la concentración de depósitos para evitar una excesiva dependencia de un número reducido de ahorristas y mantener un colchón de activos líquidos de alta calidad que les permita afrontar retiros sin necesidad de vender activos de manera apresurada.

Casana recordó que varias cooperativas intervenidas en años anteriores presentaban un deterioro de su cartera y escasas reservas de liquidez, por lo que consideró que la propuesta permitirá detectar debilidades antes de que se conviertan en una crisis.

“Ahora la SBS podrá identificar con anticipación las falencias y exigir planes de mejora. Esto fortalecerá la confianza de los socios y hará que las cooperativas estén mejor preparadas para enfrentar episodios de tensión financiera”, indicó.

El proyecto también obliga a las coopac de mayor tamaño a constituir un comité de riesgos y un comité de activos y pasivos, ambos dedicados exclusivamente al monitoreo de la liquidez.

Consolidación

Añadió que este mayor nivel de exigencia podría impulsar procesos de consolidación entre cooperativas que no logren cumplir los nuevos parámetros.

El economista consideró además que el contexto actual resulta favorable para implementar estas exigencias, luego del proceso de adecuación al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo y de la mejora gradual de los indicadores económicos.