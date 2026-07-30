La estrategia de Titiminas Silver para acelerar el desarrollo de su proyecto Madre Sierra, ubicado en el distrito de Ricrán, provincia de Jauja (Junín), comenzó a mostrar resultados. La minera canadiense informó que su primera campaña moderna de exploración confirmó la presencia de mineralización de molibdeno de alta ley y permitió ampliar el potencial del yacimiento, al identificar un sistema mineralizado de mayor extensión del previsto.

Los trabajos se realizaron en los sectores Janchiscocha y Londres, dos antiguas minas de molibdeno que forman parte del proyecto Madre Sierra. Como resultado de la campaña, la empresa confirmó la continuidad de la mineralización, descubrió nuevas vetas que no habían sido exploradas anteriormente e identificó un corredor mineralizado de aproximadamente un kilómetro que conecta ambos sectores.

Además, las muestras obtenidas durante la exploración registraron contenidos de molibdeno de hasta 8.29%, uno de los resultados más destacados de la campaña realizada entre mayo y junio de este año.

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Con esta información, la compañía concluyó que el proyecto no estaría conformado por ocurrencias aisladas, sino por un único sistema mineralizado de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión, lo que incrementa su potencial de desarrollo.

“Estos son precisamente los resultados que esperábamos obtener de un primer programa de muestreo riguroso”, afirmó Helmut Herrera, vicepresidente de Exploración de Titiminas Silver. El ejecutivo añadió que los hallazgos apuntan a “un único sistema a escala de distrito, en lugar de minas históricas aisladas”.

Nueva etapa de Titiminas Silver

Tras estos resultados, Titiminas Silver iniciará una nueva fase de exploración en Madre Sierra, que incluirá trabajos de mapeo geológico, muestreo y perforación diamantina para determinar la dimensión del sistema mineralizado. La empresa prevé continuar con las evaluaciones durante los próximos meses y tomar una decisión estratégica sobre el desarrollo del objetivo antes de finalizar el 2026.

El proyecto Madre Sierra, ubicado en el distrito de Ricrán (Jauja, Junín), concentra antiguos trabajos mineros de molibdeno y plata que hoy vuelven a ser explorados por Titiminas Silver. (Foto: Difusión)

El anuncio representa un nuevo avance en la estrategia que la minera viene ejecutando en Madre Sierra. En mayo de este año, la compañía reorganizó las 18 concesiones que conforman el proyecto entre tres empresas peruanas, con el objetivo de agilizar los permisos y acelerar las actividades de exploración bajo el régimen de pequeña minería. En ese momento, la firma señaló que la nueva estructura permitiría avanzar con mayor rapidez en el desarrollo del proyecto ubicado en Junín.

Asimismo, la empresa destacó que el molibdeno es considerado un mineral crítico en mercados como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que los resultados obtenidos añaden un componente estratégico a una cartera enfocada principalmente en plata. No obstante, precisó que la campaña corresponde a una etapa inicial de exploración y que aún serán necesarios nuevos estudios para determinar el alcance económico del proyecto.

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