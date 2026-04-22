La minera canadiense Titiminas Silver informó que extendió hasta 2032 su acuerdo con la comunidad de Yauli, en Junín, lo que permitirá dar continuidad a las actividades en su proyecto de plata Madre Sierra.

El acuerdo de acceso a superficie fue aprobado por un periodo de seis años, lo que otorga mayor previsibilidad para el desarrollo del proyecto en su actual etapa de exploración.

“El trabajo que hemos realizado en los últimos cuatro meses sienta las bases para convertir a Madre Sierra de un concepto prometedor en un proyecto viable. Obtuvimos el acuerdo de acceso a la superficie más extenso otorgado por la comunidad de Yauli en la historia reciente, completamos la rehabilitación del Nivel 4365 e instalamos la infraestructura hídrica necesaria para la perforación”, señaló Luis Goyzueta, presidente y CEO de Titiminas Silver.

Avances técnicos del proyecto Madre Sierra

En paralelo, la compañía avanzó en el frente técnico con la rehabilitación del Nivel 4365, una labor subterránea desde la cual se ejecutan trabajos de exploración directa sobre las vetas mineralizadas.

Desde ese nivel, ya operativo, se vienen realizando actividades de muestreo geológico y preparación para perforación, lo que permite evaluar con mayor precisión el potencial del yacimiento.

“Nuestros equipos han avanzado en el muestreo de múltiples objetivos, y el material mineralizado ya se encuentra en el laboratorio. Además, hemos presentado compuestos metalúrgicos para reconfirmar los resultados históricos de flotación”, agregó Goyzueta.

Titiminas Silver ha recolectado más de 600 muestras en Madre Sierra, enviadas a laboratorio como parte de su programa de exploración. (Foto referencial)

Asimismo, Titiminas Silver informó que ha recolectado más de 600 muestras, las cuales han sido enviadas a laboratorio, mientras que el material mineralizado y los compuestos metalúrgicos se encuentran en evaluación. La compañía indicó que los resultados de los análisis y estudios metalúrgicos serán reportados a medida que se reciban.

El programa de trabajo reciente incluyó actividades de geología, rehabilitación de mina, relaciones comunitarias y metalurgia, como parte de una etapa enfocada en exploración. Con estos avances y el acuerdo social vigente hasta 2032, la compañía continuará con sus actividades de exploración en el proyecto Madre Sierra.

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