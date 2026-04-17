El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) dio luz verde al Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Toromocho (Junín), el cual amplia la producción de 140,000 toneladas por día a 170,000 TPD. La solicitud fue presentada por Minera Chinalco Perú S.A. y prevé una inversión que supera los US$ 729 millones para su ejecución.

“Esta aprobación otorga la viabilidad para la implementación de 28 proyectos, que conjunto comprende un total de 33 componentes con una inversión superior a los US$ 700 millones, en los próximos tres años”, recalcó Álvaro Barrenechea, ejecutivo de Chinalco, tras una reunión con los funcionarios del Mininsterio de Energía y Minas (Minem).

La entidad del gobierno, por su parte, destacó los avances alcanzados en el proyecto de expansión de la UN Toromocho (Junín), que se viene consolidando como una de las operaciones de cobre más importantes en el Perú por su impacto en la producción nacional.

La aprobación se oficializó mediante una resolución del Senace que valida ambientalmente las modificaciones al cumplir con la normativa vigente.

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Proyecto Toromocho optimiza producción y apuesta por cobre y molibdeno

Entre las principales propuestas de mejora en la mina se plantea la creación de un nuevo depósito de mineral dentro del área de extracción, así como cambios en una déposito de mineral de baja ley (menor calidad) y el traslado de residuos mineros de Morococha hacia otro lugar destinado para este tipo de material.

En la planta de procesamiento se proponen varias mejoras para hacer más eficiente la producción, como el uso de insumos que ayudan a separar mejor los minerales, optimizar el lavado del material y recuperar cobre que aún queda en pozas de almacenamiento, además de construir una nueva zona de almacenamiento de material procesado.

Asimismo, se consideran nuevas instalaciones como la planta de separación Cu-Mo, la planta Mo-Mg, una planta para la preparación de reactivos y otra para la deshidratación y secado de molibdeno. En cuanto al depósito de relaves, se propone un nuevo plan de disposición.

La viceministra de Minas del Minem, Mayra Figueroa, dijo que el cobre es el recurso fundamental para la electrificación y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética, mientras que el molibdeno cumple un rol estratégico en la fabricación de aceros de alta resistencia y en aplicaciones industriales vinculadas a energías limpias y procesos de descarbonización.

“El Perú se posiciona como el segundo mayor productor mundial de cobre y uno de los principales productores de molibdeno, lo que refuerza la relevancia de proyectos como Toromocho en el escenario internacional”, remarcó.