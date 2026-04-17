La Compañía de Minas Buenaventura reportó sus resultados operativos al cierre del primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo, la producción total —incluidas sus operaciones asociadas— alcanzó 37,815 onzas de oro; 3,709,327 onzas de plata; 4,495 toneladas (TM) de plomo; 7,379 TM de zinc; y 10,898 TM de cobre, en un contexto en el que varias unidades superaron sus proyecciones.

Durante el periodo, el desempeño operativo de la compañía estuvo marcado por resultados positivos en varias unidades, principalmente impulsados por mayores leyes del mineral y mejoras en recuperación. Sin embargo, este comportamiento no fue homogéneo y algunas operaciones registraron resultados por debajo de lo estimado.

En cuanto a los volúmenes vendidos, Buenaventura reportó 32,731 onzas de oro; 3,435,568 onzas de plata; 4,187 TM de plomo; 5,540 TM de zinc; y 12,269 TM de cobre en el primer trimestre del año.

Cabe señalar que durante el primer trimestre de 2026, los precios realizados por la compañía alcanzaron los US$ 4,875 por onza de oro y US$ 99.29 por onza de plata. En el caso de los metales base, el plomo se ubicó en US$ 1,798 por tonelada, el zinc en US$ 3,316 y el cobre en US$ 13,696 por tonelada.

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Balance por unidades

En Uchucchacua, la producción de plata alcanzó 594,110 onzas, superando las proyecciones del trimestre debido a leyes superiores a las estimadas. La compañía precisó que “la producción de plata superó las proyecciones del 1T26 debido a leyes superiores a las estimadas”, mientras que “la producción de plomo y zinc en el 1T26 estuvo en línea con los estimados”.

Buenaventura plantea extender la vida útil de esta operación hasta 2029 con mejoras por US$ 36.22 millones.

La unidad Uchucchacua superó sus proyecciones por mayores leyes del mineral. (Foto: GEC)

En Yumpag, la producción de plata llegó a 2,083,483 onzas, también por encima de lo esperado, en línea con lo indicado por la empresa: “la producción de plata superó las proyecciones del 1T26, impulsada por leyes más altas de lo estimado”.

El Brocal destacó por un sólido desempeño en varios metales. La producción de cobre alcanzó 10,811 TM y la de plata 607,751 onzas, ambas por encima de las proyecciones. Según la compañía, “la producción de cobre y plata superó las proyecciones en el 1T26, principalmente por mayores leyes provenientes de tajos que habían sido reprogramados para ser explotados en el 1T26 desde el 4T25”, mientras que “la producción de oro también superó las proyecciones, impulsada por leyes más altas de lo esperado y una mejor recuperación durante el trimestre”.

En contraste, San Gabriel produjo 1,686 onzas de oro en su fase de puesta en marcha, resultado por debajo de lo proyectado. La empresa explicó que durante esta etapa, los parámetros operativos están siendo optimizados, lo que resultó en un menor procesamiento de mineral y en una producción de oro por debajo de lo proyectado, y añadió que “con el aumento gradual de los volúmenes de producción, la Compañía espera comenzar a registrar ventas en el 2T26”.

San Gabriel tuvo una producción de oro por debajo de lo proyectado.

En Coimolache, la producción de oro alcanzó 23,480 onzas, en línea con las proyecciones, mientras que la de plata llegó a 118,721 onzas. La firma indicó que “la producción de oro en el 1T26 estuvo en línea con las proyecciones” y que “la producción de plata superó las proyecciones del 1T26, impulsada por leyes superiores a las anticipadas y una mejor recuperación”.

Por su parte, Julcani produjo 2,464 onzas de oro, superando ligeramente lo esperado, pero registró 299,297 onzas de plata por debajo de lo proyectado. Según la empresa, “la producción de oro superó ligeramente las proyecciones”, pero “la producción de plata en el 1T26 estuvo por debajo de las proyecciones, reflejando menores volúmenes procesados y menores leyes”.

Tambomayo también mostró resultados dispares. La producción de plata alcanzó 294,325 onzas y la de plomo 517 TM, ambas por encima de las proyecciones; sin embargo, el oro (2,964 onzas) y zinc (411 TM) quedaron por debajo de lo esperado.

La compañía detalló que “la producción de plata y plomo superó las proyecciones en el 1T26”, pero “la producción de oro y zinc estuvo por debajo de lo proyectado, reflejando menores leyes en las áreas explotadas durante el trimTIestre”.

Mientras que Orcopampa registró una producción de oro de 14,992 onzas, superando lo proyectado, en línea con lo señalado por la empresa: “la producción de oro superó las proyecciones del 1T26, impulsada por leyes más altas de lo estimado”. En tanto, en La Zanja la producción alcanzó 3,694 onzas y “estuvo en línea con las proyecciones”.

Planes de Buenaventura para 2026

Buenaventura viene reforzando su estrategia de crecimiento con un portafolio de proyectos en distintas etapas. De acuerdo con información compartida a este diario por su gerente general, Leandro García, entre los más avanzados figura Trapiche (Apurímac), enfocado en cobre, junto con los desarrollos de Sulfuros de Coimolache y Sulfuros de La Zanja (Cajamarca), así como El Algarrobo (Piura), todos en fase de estudios.

En paralelo, la compañía ha incrementado en aproximadamente 30% anual sus inversiones en exploración y evalúa oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A), incluso fuera del Perú, en mercados como Argentina, Chile y México.

Para 2026, prevé un capex de sostenimiento de entre US$ 200 millones y US$ 220 millones, y un capex de crecimiento de entre US$ 185 millones y US$ 195 millones. Asimismo, apunta a mantener un portafolio equilibrado, con cerca del 50% de ingresos provenientes del cobre y el otro 50% de metales preciosos.