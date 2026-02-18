Al cierre del 2025, los volúmenes de producción de Compañía de Minas Buenaventura con minerales como el oro, plata, cobre, zinc y otros, se mantuvieron dentro de los estimados anuales proyectados para la mayoría de sus operaciones en Perú. Así, de cara al 2026, las proyecciones se dividen entre mayores volúmenes para la mitad de sus unidades mineras. En tanto, el otro 50% de sus operaciones experimentaría una contracción en algunos minerales.

De acuerdo con información presentada por la compañía a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las operaciones de El Brocal (Pasco), La Zanja (Cajamarca), Tambomayo (Arequipa), Julcani (Huancavelica) y Uchucchacua (Lima) reportaron producciones de oro y plata, principalmente, en línea con los estimados anuales.

“No obstante, en el caso de El Brocal, la producción de cobre en 2025 estuvo por debajo de los estimados actualizados, principalmente debido a retrasos en el desarrollo de la mina, lo que ha postergado la extracción de ciertos tajos de alta ley hacia el primer trimestre del 2026″, informó la compañía.

En tanto, otras operaciones superaron las proyecciones. Entre ellas, se encuentra Orcopampa (Arequipa), cuya producción de oro (55,632 oz.) superó los estimados actualizados el año pasado, impulsada principalmente por leyes más altas de lo esperado, mientras que los resultados de plata estuvieron alineadas con las expectativas.

Por su parte, Coimolache (Cajamarca) es otra operación donde la producción de oro (64,229 oz.) sobrepasó los estimados, principalmente debido a mayores volúmenes de mineral procesado y a una aceleración en la tasa de percolación del pad de lixiviación.

Adicionalmente, Yumpag (Pasco) mostró una producción de plata (8,851,709 oz.) por encima de las proyecciones, principalmente debido a leyes más altas de lo esperado.

En contraparte, la producción de oro de San Gabriel (Moquegua) estuvo por debajo de los estimados, principalmente, debido a retrasos en la obtención de permisos de operación.

“Si bien durante el año se produjo la primera barra de oro, la operación no alcanzó producción comercial en 2025″, sostuvo la firma.

Buenaventura tiene operaciones en diferentes partes del Perú. (Foto: Buenaventura).

Proyecciones de Buenaventura para 2026

Durante el 2026, Buenaventura prevé que unidades como Julcani experimenten un incremento en la producción de oro respecto a 2025 y una similar situación ocurriría con Yumpag, donde se espera un mayor volumen de mineral procesado, impulsado por la ampliación de la tasa de extracción diaria, lo que permitiría alcanzar 1,200 tpd, sujeto a la aprobación esperada para el 3T26.

Adicionalmente, los yacimientos de Coimolache y Uchucchacua desempeñarían incrementos interanuales en la producción de oro —en el caso de Coimolache— y de plata, plomo y zinc para la unidad situada en Lima.

“En Coimolache se espera un incremento de la producción de oro, dado que 2026 representará el primer año completo de operación durante 12 meses a capacidad plena, tras la obtención de todos los permisos requeridos. Mientras, en Uchucchacua, la mayor producción estaría respaldada por un aumento aproximado del 20% en el tonelaje procesado durante 2026″, remarcó la firma.

El incremento responde a la optimización continua de las operaciones en Uchucchacua, donde se proyecta elevar la capacidad de procesamiento hasta aproximadamente 2,500 tpd (toneladas por día) hacia fines de 2026, desde los actuales 2,000 tpd.

La operación de mina de oro San Gabriel

Finalmente, Buenaventura sostuvo que las actividades de construcción y desarrollo que permiten el inicio de la producción comercial de San Gabriel han sido completadas. De este modo, durante el primer trimestre de este año, el foco estará en finalizar el comisionamiento de ciertos componentes, principalmente aquellos relacionados con la planta de relaves filtrados, así como en reforzar el sistema de ventilación con equipamiento adicional.

“En cuanto a los permisos y aprobaciones requeridas, San Gabriel ha recibido el permiso operativo inicial. La compañía espera recibir el permiso operativo definitivo y la licencia de agua en las próximas semanas”, finalizó.

