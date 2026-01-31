El Poder Ejecutivo autorizó una nueva prórroga de 60 días calendario para el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad.

Según la medida, oficializada este viernes 30 de enero en El Peruano, se busca fortalecer el control del orden interno y la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal, considerando el derramamiento de sangre que aterroriza a la localidad.

Durante el estado de emergencia en Pataz —y también en el centro poblado de Chagualito—, se aplica:

Restricción o suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domcilio.

También se restringe la libertad de tránsito, libertad de reunión seguridad personales.

Asimismo, se aplicará un toque de queda en Pataz desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am.

Comando Unificado Pataz intervino y capturó hace poco a miembros de la banda criminal 'Los Zetas'. Foto: difusión

La normativa precisa que se exceptúa de la inmovilización a los trabajadores de servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.

También se permitirá la atención en farmacias y boticas, sumado al desplazamiento de vehículos particulares de las personas que necesiten atención médica urgente o de emergencia.

Finalmente, detalló el Gobierno que el Comando Unificado de Pataz informará al titular del Ministerio de Defensa los resultados obtenidos durante la declaratoria del estado de emergencia.