Las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán conforme las normas internacionales de los Derechos Humanos, según el Gobierno. Foto: difusión
, en La Libertad.

Según la medida, oficializada este viernes 30 de enero en El Peruano, se busca fortalecer el control del orden interno y la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal, considerando el derramamiento de sangre que aterroriza a la localidad.

—y también en el centro poblado de Chagualito—, se aplica:

  • Restricción o suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domcilio.
  • También se restringe la libertad de tránsito, libertad de reunión seguridad personales.
  • Asimismo, se aplicará un toque de queda en Pataz desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am.
Comando Unificado Pataz intervino y capturó hace poco a miembros de la banda criminal 'Los Zetas'. Foto: difusión

La normativa precisa que se exceptúa de la inmovilización a los trabajadores de servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.

También se permitirá la atención en farmacias y boticas, sumado al desplazamiento de vehículos particulares de las personas que necesiten atención médica urgente o de emergencia.

Finalmente, detalló el Gobierno que los resultados obtenidos durante la declaratoria del estado de emergencia.

