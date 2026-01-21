El presidente electo José Antonio Kast sorprendió a la industria minera de Chile al nombrar a un biministro a cargo de las carteras de Economía y Minería, abandonando los planes de nombrar a un exejecutivo de BHP Group como ministro de Minería independiente.

En una ceremonia realizada la noche del martes, Kast designó a Daniel Mas como ministro a cargo de ambas carteras. Previamente ese día, la empresa canadiense Los Andes Copper Ltd. había dicho que su director ejecutivo, Santiago Montt, dejaría el cargo para asumir el puesto en Minería, confirmando múltiples versiones de prensa de que había sido seleccionado.

El cambio de último minuto respondió a preocupaciones dentro del equipo de Kast de que el anuncio de la empresa fue prematuro y reflejaba un mal criterio, según una persona familiarizada con las deliberaciones.

Montt, quien no respondió a solicitudes de comentarios, era visto como alguien con conocimiento de primera mano de los desafíos de permisos en Chile para implementar las promesas de Kast de acelerar proyectos y reactivar el crecimiento de la producción de cobre.

Chile representa una cuarta parte de la producción mundial de cobre, pero las empresas del país se enfrentan a una disminución de la calidad del mineral y se quejan de la onerosa burocracia.

Mas es un empresario que ha participado en el liderazgo de asociaciones empresariales, pero sin involucramiento directo en minería. Kast asumirá el cargo el 11 de marzo.

Antes de trabajar en Los Andes Copper, Montt supervisó los asuntos corporativos de BHP Minerals Americas durante más de una década. En el comunicado del martes, Los Andes Copper había dicho que Montt permanecería en la empresa hasta el 19 de febrero, con Antony Amberg reemplazándolo de manera interina.