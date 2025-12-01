El gigante de los commodities ofreció aproximadamente £ 34 por acción de Anglo American, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a su carácter privado. La oferta consistía principalmente en acciones, pero también incluía un componente en efectivo, según informó Bloomberg News.

BHP envió una propuesta detallada a la junta de Anglo American a última hora del 20 de noviembre, según personas con conocimiento del asunto. Una oferta de aproximadamente £ 34 por acción implicaría una prima de aproximadamente el 24% sobre el precio de cierre de Anglo American ese día, de £ 27.36, o su valor de mercado de aproximadamente £ 32,000 millones.

Las acciones de Anglo American subían hasta un 2.7% el lunes en Londres, alcanzando su nivel más alto en más de dos semanas.

Bloomberg News reveló por primera vez el 23 de noviembre que BHP había hecho un acercamiento a Anglo American para adquirirla, el cual fue rechazado. BHP luego confirmó públicamente las conversaciones y anunció su decisión de retirarse. Ninguna de las dos compañías ha revelado el monto de la oferta de BHP.

Anglo American rechazó la oferta después de decidir que su propia adquisición planeada de la empresa canadiense Teck Resources Ltd. generaría más valor, según las fuentes. También le preocupaba la prolongación del proceso de aprobación regulatoria para una fusión con BHP, lo que implicaba que el valor de la oferta podría fluctuar significativamente debido a la posible volatilidad de las acciones de BHP antes del cierre del acuerdo, según algunas fuentes.

La propuesta de BHP implicaría una prima de casi el 50% sobre el precio de cierre de Anglo American el 8 de septiembre, un día antes del anuncio de Teck. Las acciones de BHP han subido alrededor de un 6.6% en Londres este año, lo que le otorga una capitalización bursátil de casi £ 106,000 millones.

La prima propuesta puede variar según el precio de las acciones y el plazo que utilice el oferente como referencia. Representantes de Anglo American y BHP declinaron hacer comentarios.