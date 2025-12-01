Marca de Anglo American.
BHP Group ofreció alrededor de £ 40,000 millones (US$ 53,000 millones) en un intento —que ya abortó— de adquirir Anglo American Plc, según personas con conocimiento del tema.

