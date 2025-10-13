The Codelco headquarters in Santiago, Chile, on Monday, April 7, 2025. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
The Codelco headquarters in Santiago, Chile, on Monday, April 7, 2025. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
Agencia Bloomberg

Codelco adquirió una participación en una empresa de Robert Friedland que utiliza electricidad para romper rocas, parte de los planes de la cuprífera estatal chilena para hacer más eficientes sus envejecidas minas.

