Las minas de cobre Andina y Los Bronces se encuentran en la Cordillera de los Andes en una fotografía aérea tomada cerca de Santiago de Chile, el viernes 5 de julio de 2019.
Agencia AFP

La estatal chilena y la británica firmaron un acuerdo para poner en marcha un plan conjunto de explotación de cobre en la zona central de Chile, anunciaron el martes ambas firmas en un comunicado.

es el principal productor de cobre del mundo, con casi un 25% de la oferta global. La poderosa industria cuprífera es responsable de entre 10% y 15% del PBI chileno.

El convenio unificará las operaciones que realizaban de manera separada en el distrito minero Andina-Los Bronces, ubicado a 70 km de la capital chilena y que alberga el 2% de las reservas globales de cobre.

Juntos estamos liberando todo el potencial de valor de estos activos vecinos y de una de las principales dotaciones de recursos de cobre del mundo, en beneficio de todos los grupos de interés y, por supuesto, de Chile”, dijo , presidente ejecutivo del Grupo Anglo American, en el comunicado.

En 2024 la producción combinada de Andina (de ) y Los Bronces (de Anglo American) en 2024 las ubicaba entre las 10 principales minas de cobre del mundo.

Si se ajusta por las 120,000 toneladas adicionales por año que se esperan del Plan Minero Conjunto, se posicionaría entre las cinco primeras”, aseguraron las compañías.

La alianza permitirá aumentar en 2.8% la producción del metal rojo en esa operación minera.

Ahora podremos maximizar el potencial del distrito minero Andina-Los Bronces, sin grandes inversiones y con un retorno muchísimo mayor”, destacó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Según el acuerdo, se estima que las empresas explotarán de manera conjunta los yacimientos a partir de 2030, una alianza que se extenderá por 21 años, hasta 2051, y que aportará al fisco chileno US$ 5,000 millones en todo ese período.

