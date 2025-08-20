La mina El Teniente probablemente producirá 33,000 toneladas métricas menos este año de lo que se había proyectado antes del accidente del 31 de julio, en el que murieron seis personas, dijo el miércoles el director ejecutivo Rubén Alvarado ante una comisión del Senado. Las pérdidas financieras se estiman en US$ 340 millones, según dijo.

Esta cifra contrasta con la estimación de pérdidas de entre 20,000 y 30,000 toneladas —unos US$ 300 millones— que la empresa dio a conocer la semana pasada.

El presidente Máximo Pacheco dijo a Reuters tras la audiencia del miércoles que Codelco reducirá su objetivo de producción para 2025.

Codelco está tratando de reactivar la producción en las partes de la mina no afectadas por el derrumbe, mientras continúa investigando las causas.

El accidente ha avivado las preocupaciones sobre la viabilidad del actual método de extracción en las profundidades subterráneas y, a su vez, sobre la capacidad de la empresa para recuperarse de una caída de la producción que dura ya varios años.

La semana pasada, Codelco nombró al veterano de la industria minera Mark Cutifani para supervisar un panel internacional que investiga el accidente.