Ventas por redes sociales. (Foto: iStock)
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Paolo Rojas
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Hoy en día, las plataformas digitales se han convertido en una fuente de ingresos para muchos peruanos que realizan actividades comerciales de manera recurrente por estos medios. Redes sociales como TikTok e Instagram son usados para venta de productos o prestación de servicios.

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